بوتين: لا يوجد لدى أي دولة في العالم أسلحة حديثة كأسلحتنا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستقلص الإنفاق على الإنفاق العسكري في عام 2020 لـ 2.87 بالمئة وفي عام 2021 لـ 2.8 من الناتج الإجمالي المحلي.

ووفقا لبوتين، فقد بلغ الإنفاق العسكري في عام 2017 نسبة 3.4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، وفي عام 2019 بلغ 2.9 بالمئة.

وقال بوتين خلال إجابته على أسئلة المواطنين الروس خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر": "في العام القادم سيبلغ 2.87 بالمئة، وفي 2021 سيبلغ 2.8 بالمئة [من الناتج الإجمالي المحلي]. ربما أخطئ في كسر عشري".

وأضاف بوتين: "الشيء المثير، هو أننا القوة العسكرية العظمى الوحيدة التي تقلص الإنفاق العسكري… وعلى الرغم من هذه النفقات العسكرية المتواضعة إلى حد ما، فإننا لا نضمن التكافؤ بين العسكري-النووي فحسب، بل ونسبق منافسينا بخطوتين أو ثلاث خطوات، لأنه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذه الأسلحة عالية التقنية".