بوتين: لا يوجد لدى أي دولة في العالم أسلحة حديثة كأسلحتنا

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بوتين: لا يوجد لدى أي دولة في العالم أسلحة حديثة كأسلحتنا