خبراء يقيمون عواقب إسقاط الطائرة الأمريكية في إيران

قال خبير عسكري: "الوضع في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة متوتر للغاية، لكن ماذا يمكن أن يفعل الأمريكيون؟ إن العملية الواسعة النطاق ضد إيران تستغرق وقتًا طويلاً".

:علق الخبير العسكري سيميون باغداساروف على أنباء إسقاط الطائرة الأمريكية من قبل إيران في مقابلة مع صحيفة "فزغلياد"، قائلا

لقد استدعت الولايات المتحدة أكثر من نصف مليون من جنودها وجنود المتحالفين ضد العراق. حتى هذا الكم الكبير من القوات لا يكفي لإيران، ومن أين تحصل عليها؟ بعض الضربات ستمنح إيران الحق" في الانتقام، إن طهران لديها عدد كبير من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ".

وذكر باغداساروف أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مستمر منذ فترة طويلة ، لكن هذه المواجهة يمكن أن تتحول إلى صراع فقط إذا قتل جنود أحد الطرفين.

الخبير ليس لديه أدنى شك في أن طهران يمكنها ضرب طائرة أمريكية بلا طيار.

"بالطبع، الأمريكيون يقومون بإجراء استطلاع، لديهم عدد كبير من الطائرات بدون طيار فوق الأراضي الإيرانية. من الممكن أن يكونوا قد أسقطوها. لكن بعد ذلك تحتاج إلى إظهار بعض الحطام أو الأدلة".

وأشار إلى أنه قبل عدة سنوات، كان الإيرانيون قد أنزلوا بالفعل طائرة أمريكية بدون طيار، والتي حلقت من أراضي أفغانستان. ثم قاموا بتفكيكها وإنشاء شيء خاص بهم على قاعدته ".

وأخبر قنسطنطين سيفكوف، أول نائب لرئيس أكاديمية المشكلات الجيوسياسية أنه يشك في العواقب المأساوية بعد "الاستيلاء" على الطائرة الأمريكية بدون طيار.

وقال الخبير السؤال هو في استعداد القوات ووسائل القتال. الآن ليس لدى الولايات المتحدة شروط مسبقة للقيام بعمليات قتالية ضد إيران. يعتقد الخبير أن الولايات المتحدة سوف تبتلع هذا الأمر بهدوء ولن تبدأ بافتعال المشاكل بسبب هذا.

وأشار إلى أنه من أجل مهاجمة إيران، تحتاج الولايات المتحدة إلى إنشاء مجموعات جيدة. ويستغرق بعض الوقت. أوضح الخبير أيضًا لماذا نفى الأمريكيون المعلومات حول الطائرة بدون طيار.

لن يتمكنوا من القيام بذلك. لذلك، لن تكون هناك عواقب. لأنه إذا اعترف الأمريكيون بأن طائرتهم بدون طيار قد أسقطت ، فسيكون من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات. وليس هناك إمكانيات لاتخاذ تدابير. لذلك، سيقولون إنه لا توجد طائرات بدون طيار في إيران. "