بعد إسقاطها طائرة تجسس أمريكية… تعرف على صواريخ "سوم خرداد" الإيرانية (فيديو وصور)

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، في جنوبي البلاد، اليوم الخميس، بعدما اخترقت الأجواء الإيرانية.

أكد مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، نبأ إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة بصاروخ (أرض — جو)، لكنه ذكر أن ذلك وقع في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

«#پهپاد_آمریکایی در دام سامانه پدافندی ایرانی؛ اولین شکار در کارنامه "سوم خرداد"»



پهپاد آمریکاییRQ-۴ توسط سامانه پدافندی سوم خرداد ساقط شده است؛سامانه پدافندی سوم خرداد یک سامانه پدافندی کاملا بومی است که به دست متخصصان صنایع دفاعی کشور طراحی شده است https://t.co/wOY25bsiPB pic.twitter.com/vMuSoR4U2z — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 20, 2019

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة تجسس أمريكية مسيرة، بعدما اخترقت حدود البلاد"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، مشيرا إلى أن الطائرة تم إسقاطها بصاروخ منظومة الدفاع الجوي "سوم خرداد".

🔴سامانه موشکی سوم خرداد از دو موشک کاملا بومی به نام‌های صیاد 2 و طائر (در چند نسل) بهره می‌برد



دوست دارم بدونم کدامیک از این موشک‌های کاملا ایرانی موفق به سرنگونی پهپاد مدرن RQ-4C شده و این افتخار بزرگ را بنام خودش ثبت کرده است#GlobalHawk #گلوبال_هاوک pic.twitter.com/ofb1Pni2wU — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) June 20, 2019

وقالت الوكالة إن "سوم خرداد" هي منظومة دفاع جوي صنعتها إيران محليا، وتم الكشف عنها عام 2014، وهي منظومة محمولة ومزودة برادار متطور يمكنها اعتراض 4 أهداف في آن واحد.

#BREAKING: #Iran Air Defense Force (#IRIADF) received the first batch of 15-Khordad Medium-Range Surface to Air Missile systems from #Iranian MOD. 15-Khordad uses the Sayyad 2 & 3 Surface to Air Missiles. This is a replacement for the old HAWK I SAM system in #IRIADF service. pic.twitter.com/Emd00jZSq8 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) June 9, 2019

ويمكن للمنظومة استهداف الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل وصواريخ كروز على ارتفاع يصل إلى 25 كيلومترا، ومدى يصل إلى 50 كم، بينما يجري تطويرها ليصل مداها إلى 200 كم، بحسب الوكالة الإيرانية.

Fin sweep is a bit different but looks like a Patriot clone to me. To me the most interesting bit is that they have covered up the cab and tires. https://t.co/fbUyoVpkgz — INTELLIPUS (@intellipus) June 11, 2019

وتمتلك إيران عدة منظومات صاروخية محلية الصنع، ويقول موقع "أرمي ريكوغنيشن" إن إيران كشفت يوم 9 يونيو الجاري، عن نظام دفاع صاروخي محلي الصنع يحمل اسم "خرداد 15"، مشيرا إلى أنه مجهز بنظام رادار إيجابي يمكنه رصد مقاتلات وأهداف شبحية وصواريخ كروز.

ولفت الموقع إلى تصريحات سابقة للجنرال أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني، إن النظام مصمم للعمل على ارتفاعات متوسطة المدى، ويمكنه الكشف عن المقاتلات والطائرات المسيرة المهاجمة على بعد 150 كيلومترا، وتتبع أهداف على بعد 120 كم".

كما يمكنه الكشف عن الأهداف الخفية على بعد 85 كيلومتر والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كم.