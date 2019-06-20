9 معلومات عن طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها إيران (فيديو وصور)

أسقطت إيران طائرة تجسس أمريكية مسيرة، جنوبي البلاد، اليوم الخميس 20 يونيو/ حزيران، وقالت إن الطائرة اخترقت الأجواء الإيرانية.

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة تجسس أمريكية مسيرة، بعدما اخترقت حدود البلاد"؛ بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، في حين أكد مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، أن الطائرة المسيرة، تم إسقاطها بصاروخ (أرض — جو) في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الطائرة المسيرة من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، وتتبع البحرية الأمريكية.

وتصنع الطائرة شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، ويستخدمها الجيش الأمريكي في مهام الاستطلاع البحري، وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المواقع المعادية.

ويمكن للطائرة رصد أهداف في محيط دائرة قطرها 360 كم ويتم إدارتها بواسطة طيارين من قاعدة أرضية، بحسب موقع "إيرفورس".

ويمكن للطائرة قطع مسافات تصل إلى 15.1 ألف كم، قبل العودة لنقطة انطلاقها، ويمكنها رصد أهداف أثناء التحليق في نطاق دائرة قطرها 360 كم.

وتصل سرعة تحليق الطائرة 331 عقدة (613 كم/ الساعة)، وتحمل أجهزة تجسس عالية الدقة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم (15.2 كم).

ويصل وزن الطائرة إلى 14.6 طن تقريبا، ويصل طولها إلى 14.5 متر وارتفاعها 4.6 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 39.9 متر.

ويمكن للطائرة التحليق دون العودة إلى قواعدها على مدى 24 ساعة متواصلة، وتقوم بتزويد القواعد الأرضية بالمعلومات الاستخباراتية، التي ترصدها خلال استطلاع المواقع المعادية.