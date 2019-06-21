أكثر من 10 طائرات استطلاع تحلق عند حدود روسيا خلال الأسبوع

أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن أنشطة الطائرات الأجنبية بالقرب من حدود روسيا خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن 15 طائرة أجرت استطلاعا بالقرب من الحدود الروسية، وأقلعت مقاتلات القوات الجوية الروسية مرتين في الأسبوع لاعتراضها.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة للإجراءات المهنية، لم تسمح القوات الجوية الروسية بانتهاك المجال الجوي الروسي.

في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لاعتراض القاذفة الاستراتيجية بي-52 التابعة لسلاح الجو الأمريكي من قبل سو-27.