أسطول الشمال يختبر غواصة عملاقة

تم اختبار الغواصة النووية التابعة للأسطول الشمالي "دميتري دونسكوي" في البحر الأبيض بعد عمليات صيانة في المصنع.

وقالت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال: "قامت الغواصة الثقيلة في غضون أيام قليلة بمناورات ومهام أخرى في دورة تدريبية قتالية. وخلال الاختبار تم فحص عمل الآليات والأنظمة ومنظومات الغواصة، وتم إجراء قياسات السرعة القصوى تحت الماء وعلى سطحها. كما قامت الغواصة بالغوص إلى عمق 200 متر والمناورة تحت الماء".

غواصة "دميتري دونسكوي"- أول غواصة حاملة صواريخ من مشروع 941 "أكولا" (القرش) والغواصة الوحيدة من هذه الفئة المتبقية في خدمة القوات البحرية الروسية. "أكولا" أكبر الغواصات في العالم: طولها 172 مترا وسعتها 48 ألف طن وارتفاعها بارتفاع مبنى بتسعة طوابق، لذلك حصلت غواصة "أكولا" على اسم "غواصة التسعة طوابق". وهي مسلحة ب20 صاروخا باليستيا "إر-39"، وتم إعادة تجهيزها لاختبار صواريخ "بولافا" التي تزود غواصات "بوريي" بها.