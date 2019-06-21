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12:05 21 يونيو/ حزيران 2019
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    إيران والبرنامج النووي

    إغلاق مضيق هرمز...هل تعد طهران لواشنطن "مفاجأة نووية"

    © AFP 2019 / Behrouz Mehri
    رصد عسكري
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    الوضع في الشرق الأوسط يتصاعد بسرعة، وكتب موقع توب كور أن رائحة حرب وشيكة تنبعث من الهواء، على خلفية الأحداث الأخيرة التي وترت الوضع بين إيران والولايات المتحدة أكثر.

    رصدت المخابرات الأمريكية أشخاصًا مجهولي الهوية، "يشبهون مقاتلي الحرس الثوري الإيراني"، كانوا يقومون بنزع الألغام المحملة من على متن سفينة بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات في خليج عمان. قرر البنتاغون إرسال قوات إضافية إلى المنطقة. ثم هددت واشنطن بشدة بضربة عسكرية على إيران إذا أصيب جندي أمريكي واحد على الأقل نتيجة لأفعال طهران. الآن يقال إن الدفاع الجوي الإيراني أسقط طائرة RQ-4 Global Hawk UAV أو MQ-4C Triton أمريكية.

    الولايات المتحدة تشن ضربات صاروخية جوية على القاعدة الجوية السورية الشعيرات، 7 ابريل/ نيسان 2017
    © REUTERS / Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy
    وكالة: ترامب حذر إيران الليلة الماضية من هجوم وشيك

    تنبعث من الهواء رائحة حرب وشيكة. هل ستشن الجمهورية الإسلامية ضربة واسعة على الولايات المتحدة وحلفائها؟

    من الضروري أن نشيد بالإيرانيين، إنهم هادئين جدا أمام تهديد خطير للغاية. قال رئيس الأركان العامة للجمهورية إنه في حالة العدوان، ستغلق طهران عبور النفط عبر مضيق هرمز:

    إذا قررنا حظر المرور عبر المضيق، فنحن أقوياء بما فيه الكفاية للقيام بذلك، أولاً، علنًا، وثانياً، إغلاقه تمامًا.

    إمكانية إغلاق المضيق هي ورقة رابحة في يد إيران. معظم المواد الهيدروكربونية التي تنتجها ممالك الشرق الأوسط تمر عبر هرمز. يمكن أن يؤدي وقف صادرات النفط إلى أزمة طاقة عالمية. ومع ذلك، سيكون هذا هو الدافع لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها ضد إيران.

    هل ستكون  طهران قادرة على المواجهة؟

    من الناحية الفنية، يمكن إغلاق المضيق بعدة طرق. في أضيق جزء من هرمز، الإيرانيون قادرون على إغراق عدة سفن ذات سعة كبيرة. لثنيهم عن رفع السفن، سيتم وضع الألغام في كل الممرات، وسيكون هناك سيطرة نارية بمساعدة المدفعية وقوات الصواريخ.

    درون
    © flickr.com/ Don McCullough
    بعد إسقاط الطائرة... شمخاني: أجواء إيران خط أحمر

    ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها أقوى جيش وبحرية في العالم. بفضل التفوق الجوي الكامل، ستقوم القوات الجوية الأمريكية بتحطيم المواقع الإيرانية، وستقوم البحرية بتفجير السفن التي غمرتها المياه. إلى جانب الجيش الأمريكي، ستعمل على الأرجح إسرائيل والمملكة المتحدة. يمكنهم معا "السيطرة" بسرعة على ساحل إيران.

    إذًا لماذا إيران هادئة للغاية؟ قال الخبير العسكري الروسي ميخائيل خودارينوك، وفقا لموقع توب كور:

    "ومع ذلك، قد يبدو الوضع مختلفًا، إذا تخيلنا لمدة دقيقة على الأقل أن إيران تمتلك أسلحة نووية تكتيكية على الأقل. في الواقع، إذا كانت إيران تمتلك أسلحة نووية تكتيكية، فإن بإمكانها ليس فقط توجيهها نحو مضيق هرمز، بإنشاء حقل ألغام نووي تسيطر عليه بالكامل، ولكن أيضًا نحو البنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة. هذه حجة خطيرة للغاية ضد العدوان المسلح".

    والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت طهران تمتلك ترسانة نووية؟ رسميا، لا، وواشنطن تفعل كل شيء حتى لا تملكها. ولكن يوجد فرضية تقول إن إيران يمكن أن تمتلك بالفعل أسلحة نووية. الحقيقة هي أن طهران عملت عن كثب على برنامج الصواريخ مع بيونغ يانغ. يشير الخبراء إلى أن البرامج الصاروخية الإيرانية والكورية الشمالية تكمل بعضها بعضًا بطريقة مدهشة: اعتمدت كوريا الديمقراطية على الصواريخ العابرة للقارات وإيران على صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بحسب الموقع.

    يمكن افتراض أن هذا التعاون بين "الدولتين المارقتين" لم يكن محدودًا، وأن طهران حصلت على رؤوس نووية خاصة طورتها في إطار التعاون مع كوريا الشمالية. تفسير ثقة القيادة الإيرانية لسبب أخر صعب جدا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة نووية, الولايات المتحدة, إيران
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