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13:53 21 يونيو/ حزيران 2019
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    طائرات يوم القيامة إيل 80

    صحيفة: تحديث طائرات "يوم القيامة" الروسية استعداد مسبق لحرب نووية

    © AP Photo / Misha Japaridze
    رصد عسكري
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    في الآونة الأخيرة، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي عن الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بتحديث "طائرات يوم القيامة" إيل-80 وإيل-82، وستحصل القوات الجوية الروسية قريباً على الجيل الثاني "من مراكز المراقبة الجوية". في المستقبل، تخطط روسيا لإنشاء جيل ثالث يعتمد على إيل-96-400، لتزويد الطائرة بنظام قيادة تشغيلي أكثر حداثة.

    ما هي طائرات يوم القيامة؟ كيف سيتم تحديثها في الجيش الروسي؟ تحدث الخبير الصيني فو تشيان تشاو مع صحيفة "سينا" عن هذه الطائرات.

    وفقا لفو تشيان تشاو: "طائرات يوم القيامة" هي نقاط القيادة الجوية الاستراتيجية. تهدف أساسا لقيادة والسيطرة على القيادة العسكرية العليا في حالة نشوب حرب نووية.

    يلاحظ الخبير العسكري أن "طائرات يوم القيامة" تعني مراكز قيادة جوية تُمارس منها القيادة الاستراتيجية في حالة نشوب حرب نووية. على عكس مواقع القيادة الجوية التقليدية، تم تصميمها في المقام الأول للاستخدام في الحرب النووية. توجد مثل هذه النقاط في الولايات المتحدة وروسيا ودول غربية أخرى، لكن على عكس "طائرات يوم القيامة"، فإنها تقوم بمهام القيادة التكتيكية، وليس الاستراتيجية.

    في حالة وقوع هجوم نووي، ستتمكن "طائرات يوم القيامة" من الوصول بسرعة إلى الجو والتحكم في مختلف القوات المسلحة عندما تشن هجومًا مضادًا استراتيجيًا على العدو. هذا هو هدفها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدارة هذه الطائرة وشن ضربة انتقامية استراتيجية ضد القيادة العسكرية العليا للعدو من قبل كبار قادة القوات الجوية الروسية، هيئة الأركان العامة والرئيس. وبالمثل، سيكون الرئيس وكبار قادة الولايات المتحدة على متن الطائرة E-4B.

    طائرات يوم القيامة إيل 80
    © AP Photo / Misha Japaridze
    تحديث طائرة "يوم القيامة" يمنع وقوع حرب عالمية ثالثة

    ويقال إن روسيا تخطط لإنشاء الجيل الثالث من "طائرات يوم القيامة" على أساس إيل-96-400 وتزويدها بنظام قيادة عمليات أكثر حداثة. وبحسب فو تشيان تشاو، يتم تحديث "طائرات يوم القيامة" من قبل الجانب الروسي من أجل زيادة قدرات الاتصال وعدم التشويش على معدات الاتصالات.

    يعتقد الخبير أن الغرض الرئيسي من هذه الطائرات هو قيادة القوات البرية والجوية والقوات الصاروخية الإستراتيجية. المعدات الرئيسية المثبتة على طائرات يوم القيامة ليست أسلحة، ولكن وسيلة للاتصال. في الوقت نفسه، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص على متنها، وبالتالي، لا يمكن تطوير نقاط التحكم هذه على الطائرات المتوسطة والخفيفة التقليدية، الأمر يحتاج إلى طائرة ركاب كبيرة أو طائرة نقل استراتيجية.

    تعد الطائرة إيل-96 أكبر من حجم الطائرة إيل-80 أو إيل-82 وقدرتها الاستيعابية، وهي أكبر طائرة ركاب روسية.

    طائرة يوم القيامة
    © Dmitry Terekhov
    الولايات المتحدة تميط اللثام عن "طائرة يوم القيامة"

    في المستقبل، سيكون لنقاط التحكم الجوية معدات أقوى وأكثر مقاومة للتشويش. هذا ضروري لأن الانفجار النووي يمكن أن يلحق الضرر بنظام مراقبة الطيران والاتصالات. من الناحية الفنية، سيكون الأكثر أهمية تحسين قدرات الاتصال ومقاومة التشويش.

    واستنتج الخبير أنه في وضع المواجهة المتزايدة بين روسيا والولايات المتحدة ، أصبح كلا هذين البلدين منافسين في تحسين "طائرات يوم القيامة"، استعدادًا لبدء محتمل لحرب نووية.

    وفقا لفو تشيان تشاو، بعد انسحاب الولايات المتحدة وروسيا من معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، يمكن أن يحدث شيء غير متوقع بين هاتين القوتين النوويتين. لمنع حدوث مثل هذا الوضع، تقوم كل من روسيا والولايات المتحدة بتحسين "طائرات يوم القيامة"، النقاط الجوية للقيادة الاستراتيجية.

    حتى الآن، لا توجد مثل هذه الطائرات ، وكذلك أقوى الأسلحة النووية، إلا في الولايات المتحدة وروسيا؛ لذلك ، فهي مجبرتان على معاملة بعضهما البعض بحذر شديد. كل هذا يتحدث عن التغييرات في الاستراتيجيات النووية لكلا البلدين، وأنظمتهم للأسلحة النووية والاتفاقات الموقعة في وقت سابق، والتي تفسخ عندما تنشأ الصعوبة الأولى. وهذا يعني أن البلدان بحاجة إلى الاستعداد مقدمًا.

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    يوم القيامة, سلاح روسيا, الولايات المتحدة, روسيا
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