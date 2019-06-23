معرض "أرميا 2019": عرض سفينة حربية جديدة لأسطول البحر الأسود (صور)

يجري عرض السفينة الحربية "دميتري روغاتشيوف"، التي تم قبولها في أسطول البحر الأسود الأسبوع الماضي، خلال المعرض العسكري التقني الدولي "أرميا-2019"، في نوفوروسيسك، روسيا.

وقال أسطول البحر الأسود لوسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، "في المجموع سيتم عرض حوالي 30 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة لقاعدة نوفوروسيسك البحرية العسكرية ووحدة من القوات المحمولة جوا ووحدات شرطة عسكرية".

© Sputnik . Vitaly Timkiv السفينة الحربية "دميتري روغاتشيوف"

ويشار إلى أن عددا من السفن الحديثة تابعة لأسطول البحر الأسود، ستعرض من 28 إلى 30 يونيو/حزيران، منها سفينة إنقاذ "كابتن غوريف" والقارب القتالي "رابتور" والسفينة الحربية الجديدة "دميتري روغاتشيوف".

وسيعرض نظام الدفاع الساحلي معداته العسكرية، ضمنها كتيبتي الصواريخ "بال" و"باستيون"، ونظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10 إم"، والمركبات المدرعة "ريس" و"بي تي إر-82" ومدفعية "نونا" ذاتية الدفع، ومركبات القتال المحمولة جوا، ومركبات الجيش للتحرك في جميع التضاريس.

© Sputnik . Vitaly Timkiv السفينة الحربية "دميتري روغاتشيوف"

تم قبول سفينة "دميتري روغاتشيوف" في أسطول البحر الأسود الأسبوع الماضي، في 11 يونيو/حزيران، وهدفها حماية المنطقة الاقتصادية البحرية، في حالة الأعمال العدائية، أما في حالة القتال فمهمتها ضمان استدامة القوات ومنشآت الأسطول أثناء الدفاع عن القواعد العسكرية، ومن ميزاتها السباحة من دون دعم 60 يوما، والسرعة تصل إلى 30 عقدة، وحجم الطاقم حوالي 80 شخصا، والمسافة المبحرة 6000 ميل بحري، ةالسفينة مجهزة بأحدث مجمعات هندسة الراديو وأسلحة السونار.