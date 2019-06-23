الدفاع الروسية تتسلم مروحيتين جديدتين من طراز "مي-28"

أعلن المدير العام لشركة "المروحيات الروسية"، أندريه بوغينسكي، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية تسلمت مروحيتين حديثتين من طراز "مي-28 إن إم"، وأن من المقرر أن تتسلم 6 مروحيات أخرى في العام القادم.

وقال بوغينسكي لقناة " زفيزدا " الروسية: "وزارة الدفاع تسلمت مروحيتين، وسيتم إدراجهم ضمن برنامج التجارب الحكومية. وهناك دفعة أخرى من 6 مروحيات ستتسلمها القوات الجوية في العام القادم".

وأشار كبير مصممي المروحية، فيتالي شربينا، إلى أن المروحيات من طراز "مي-28 إن إم" يمكنها استخدام مجموعة واسعة من وسائل القصف الجوي، بما في ذلك الصواريخ جو-جو، والتي تسمح للمروحية بإسقاط صواريخ العدو.

يذكر أن المروحية من طراز "مي-28 إن أي" هي مروحية هجومية سوفياتية وروسية من صناعة شركة "مروحيات روسيا " القابضة. وتستخدم المروحيات من هذا النوع للبحث عن دبابات المعادية والأهداف المدرعة الأخرى وتدميرها. بالإضافة إلى الأهداف الجوية بطيئة السرعة وكذلك الأفراد.