أمريكا تطور دبابات بتقنية "التخفي"

العديد يعلم أن تقنية "التخفي" يتم استخدامها، منذ عدة سنوات، بنشاط في مجال الطيران، وعلى وجه الخصوص، يتم استخدام هذه التقنية من قبل المقاتلات الأمريكية من الجيل الأخير.

وبشكل عام، فقد اختلفت الآراء حول تقنية "التخفي" وأثارت جدلا واسعا، حيث يزعم الأمريكيون أنها تضفي مزايا لمقاتلاتها أمام مقاتلات العدو وراداراته، بينما يعتبرها البعض الآخر ليست إلا مضيعة للمال.

وعلى الرغم من ذلك، قرر الأمريكيون استخدام هذه التقنية في مجال بناء الدبابات. وبالطبع فإن الأرض تختلف بشكل كبير على ما يمكن إحرازه في الجو، وفق قناة " المراسل الحربي " عبر خدمة "ياندكس" للأخبار.

ووفقا للقائد الأعلى للقوات البرية الأمريكية فإنه هناك خيار واحد لإخفاء الدبابة — وهو الحد من الإشعاعات الحرارية الصادرة عن الدبابة.

وأضاف أن استخدام هذه التكنولوجيا ستغير قواعد اللعبة في حالة بدء أي صراع عسكري.

وسوف تطرأ التغييرات على جميع أجزاء الدبابة التي تنبعث منها كميات كبيرة من الحرارة، وبناء على ذلك تصبح غير مرئية للعدو.

ووفقا للخبراء، فإن هذه التقنية لن تكون فعالة إلا في حالة الصراع مع البلدان الغير متقدمة عسكريا، حيث أن روسيا والصين تمتلكان أنظمة توجيه صاروخية مختلفة تماما ومن المستحيل أن تختبأ أي دبابة منها.