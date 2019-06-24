الدفاع الروسية تستلم أحدث منظومة دفاع جوي "سوسنا"

قررت وزارة الدفاع الروسية أن تدخل أحدث نظام صاروخي "سوسنا" الخدمة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "المنظومات عالية الدقة" (جزء من روستيخ).

تم عرض النظام قصير المدى لأول مرة في منتدى "آرميا-2018".

وقالت الشركة: "في مايو آيار عام 2019 انتهت اختبارات النظام الصاروخي "ستريلا-10إم إل" (نسخة التصدير "سوسنا") بشكل إيجابي. وقررت وزارة الدفاع الروسية أن تتسلم المنظومة للتسلح فيها. سيتم تسليمها في 2022".

في وقت سابق، قال المدير الإداري للشركة، فاليري ماكييف: "اجتازت المنظومة الاختبارات الحكومية بالكامل، وبعد ذلك تم الانتهاء من تصنيعها وفقا لتوصيات وزارة الدفاع الروسية. وكما تم إجراء اختبارات إضافية بنجاح. وأن "سوسنا" تتميز بفعاليتها العالية ودقة إصابة وسائل الهجوم الجوي، وبصمودها في ساحة المعركة، وكذلك بآليتها والوقت القصير الذي تحتاجه حتى ترد.

وبالإضافة إلى ذلك "سوسنا" تملك مدى إصابة قياسي بالمقارنة مع الأنظمة المحلية والأجنبية وفيها نظام توجيه ليزري.