"مدرعة السلطعون" يمكنها السير في كل الاتجاهات (صور وفيديو)

يستعد الجيش الفرنسي لاستخدام مدرعة عسكرية جديدة لنقل جنودها، والتي توصف بـ"مدرعة السلطعون"، والتي تتميز بأنه يمكنها السير في كل الاتجاهات.

ويمكن لـ"مدرعة السلطعون" أن تسيطر في كل الاتجاهات، إلى الأمام والخلف ويمينا ويسارا، عن طريق تشغيل عجلاتها الأربع بصورة فريدة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

ومن المقرر أن يستبدل الجيش الفرنسي مدرعاته الحالية بمدرعة "السلطعون" الجديدة المنتجة من قبل شركة "فولفو" الأمريكية، بحلول عام 2025.

وتحتوي المدرعة الجديدة على محركين، أحدهما يعمل بالكهرباء والآخر بالوقود، وتسير بسرعة قصوى 120 كيلومترا في الساعة، ويبلغ وزنها 6.6 طن، كما يبلغ طولها 6 أمتار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آركووس" التابعة لـ"فولفو": "عملنا على تطوير السرعة، لأنها تعتبر جزء من أجزاء الحماية للمدرعة، كما أن طريقة السير الجانبية الجديدة تجعلها قادرة على المراوغة بصورة فريدة".

Crab tank made by Volvo can run SIDEWAYS and could soon be used to transport the French army https://t.co/bFsQbhTVt9 pic.twitter.com/Aju2fWov4o — XpressNews (@xpressnewsasia) June 20, 2019

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وتابع: "إذا ما وضعت دروع واقية قوية على المركبة، فهذا يجعلها ثقيلة للغاية وبطيئة وغير قادرة على المراوغة، لكننا حاولنا الموازنة بين الأمرين، ومنحناها تلك القدرة من خلال تقنية السير الجانبي".

ومنحت الشركة أيضا إمكانية التحكم في تلك المدرعة عن بعد، ليتم السيطرة عليها في حالات الطوارئ أو إصابة قائد المركبة.

Military vehicle made by Volvo can drive SIDEWAYS and could soon be used to transport the French Army https://t.co/7n4qvcNnO5 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 21, 2019

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ويمكن لتلك المركبة عن طريق القيادة الجانبية أن تراوغ بصورة كبيرة في الخروج من الأماكن الوعرة أو تفادي الألغام الأرضية.

كما أنها تتسم بمساحة جيدة من الداخل يمكنها أن تحمل طنين من الوزن بسهولة شديدة.

크랍 탱크?…곧 프랑스군이 사용할 볼보의 풍뎅이 경탱크 VIDEO: The crab-tank: Military vehicle made by Volvo can drive SIDEWAYS and could soon be used to transport the French Army https://t.co/eAOnfRbFD5 — Ki Chul, Hwang 황기철 (@conpaper) June 21, 2019

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وتأتي مدرعة "السلطعون" ضمن مشروع "العقرب"، الذي أطلقه الجيش الفرنسي لتطوبلا آليات وأسلحة القوات الفرنسية.