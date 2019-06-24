صواريخ "إسكندر-إم" توجه ضربات لأهداف وهمية تحاكي مراكز قيادة ومطارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم منظومات "إسكندر- إم"، ستقوم في إطار الاختبار المفاجئ للاستعداد القتالي للمنطقة العسكرية المركزية بضربات صاروخية جماعية وفردية ضد أهداف تحاكي مواقع قيادات ومطارات.

موسكو — سبوتنيك.أشارت وزارة الدفاع، إلى أنه: "خلال عملية الاختبار، سيتم إجراء عمليات حسابية للمنظومات بواسطة ضربات صاروخية جماعية وفردية على أهداف تحاكي مواقع قيادات ومطارات وغيرها من الأهداف بالغة الأهمية لعدو مفترض".

وجاء في البيان "في منطقة سفيردلوفسك، أكمل لواء صواريخ مزود بمنظومات "إسكندر- إم" من الانتقال إلى منطقة المهمة القتالية. وبدأ الجنود بالعمل على المعدات الهندسية وقاموا بتمويه مواقع الإطلاق، وقاموا بتنظيم الدعم شامل". هذا وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن اليوم الإثنين، خلال اجتماع مع قيادات القوات المسلحة بدء اختبار مفاجئ لقوات المنطقة العسكرية المركزية، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف التفتيش وتقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى،

حيث تستمر التهديدات ذات الطابع الإرهابي، بينما يعتبر الهدف الآخر للاختبار تحديد درجة الجهوزية للمشاركة مناورات مراكز القيادة الاستراتيجية 2019