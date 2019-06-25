عرض مدرعة "بي إم بي-3إم" العراقية في منتدى "آرميا-2019"

من بين النماذج المعروضة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" يمكن تسليط الضوء على المركبة المدرعة بي إم بي-3إم المحمية بشكل عال أكثر من النسخ السابقة.

حصلت هذه النسخة على شاشات مدرعة إضافية وشبكات مضادة للتراكم، وقد أدت الإجراءات المتخذة إلى زيادة مستوى الحماية، بما في ذلك من القنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ، وهذه النسخة في خدمة الجيش العراقي.

ميزة أخرى للمدرعة هو نظام توجيه حراري. بفضله، أصبح من الممكن استخدام مجمع الأسلحة الحالي بفعالية في الليل.

أيضا يوجد في أسلحتها ذخيرة جديدة، مثل الصواريخ الموجهة وقذيفة تجزئة شديدة الانفجار 100 ملم مع تحسين خصائص الإصابة والدقة.

على الرغم من أن "بي إم بي" اكتسبت بعض الوزن، بفضل محرك 500 حصان. يمكن أن تصل سرعتها 70 كم / ساعة على الطريق السريع. أيضًا، وفقًا للبيانات المتاحة، يمكنها تخطي حواجز الماء. إذا لزم الأمر، فإن مركبة تسبح عبر أي نهر أو طريق مائي يصادفها في الطريق.