مانتوروف: "إس-500" جاهزة للإنتاج الضخم

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أنه تم تأكيد الخصائص الرئيسية لأحدث منظومة دفاع جوي إس-500 "برومتيتي" خلال الاختبارات وهي جاهزة للإنتاج الضخم.

ووفقا له، دخل تطوير المنظومة في المرحلة النهائية. في الوقت الحالي، يتم تطوير الأنظمة في المنظومة.

وقال مانتوروف: "تم تأكيد الخصائص الرئيسية، والمنظومة جاهزة للإنتاج الضخم".

ووفقًا لمانتوروف، فإن العمل مستمر وفقًا للخطة، وستدخل النماذج الأولى من إس-500 "بروميتي" الخدمة في الوقت المحدد.

إس-500 من تطوير شركة "ألماز أنتي". جيل جديد من هذه الأنظمة. تصنف المهام إلى تدمير صواريخ باليستية أو أهداف ديناميكية هوائية.

تتمثل مهام المنظومة الأحدث في مكافحة المعدات القتالية للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الجزء الأخير من المسار، وفي حدود معينة، وفي الجزء الأوسط ، بالإضافة إلى تدمير صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة 5 ماخ، والطائرات، والطائرات دون طيار، والأقمار الصناعية منخفضة المدار، ووسائل التدمير الفضائية.