الطيور تغزو منتدى "آرميا-2019"...طائرات دون طيار على شكل بومة وصقر

عرض مجمع التكنولوجيا التابع لوزارة الدفاع الروسية "إيرا" في منتدى "آرميا-2019" طائرة دون طيار عسكرية على شكل بومة قطبية.

وكتب على اللوحة عند الطائرة: "منظومة استطلاع وتحديد الأهداف الأرضية على متن طائرة دون طيار على شكل طائر".

وقال المجمع لوكالة "سبوتنيك" إنه تم تصميم هذه الطائرة على شكل طائر من أجل الحد من الرؤية البصرية من أجل الاقتراب قدر الإمكان من الهدف.

وتحدد الطائرة إحداثيات الهدف وتستخدم إضاءة الليزر لاستهداف الطيران والمدفعية. وزنها 5 كيلوغرام، ويمكن نقلها من قبل شخص واحد. وهي قادرة على البقاء في الجو مدة 40 دقيقة.

بالإضافة إلى البومة القطبية، أوضح المطورون أنه تم إنشاء طائرة دون طيار على شكل صقر. بمساعدة الديناميات، تستطيع أن تصدر أصواتاً تشبه الصقر تخيف الطيور في مناطق المطارات.

وقال المطورون: "كلاهما صُمم في الأصل للاستهداف السري".