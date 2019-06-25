مدرعة الحرب المستقبلية (صور)

أصبحت منصة "بوميرانغ" في منتدى "آرميا" مرة أخرى من أهم النماذج للأسلحة الحديثة للقوات البرية. ولكن منذ السنة الماضية تغير الكثير- لقد بدأ الإنتاج الضخم للمدرعة وستدخل الخدمة في وقت قريب.

الاختبارات:

وأعلنت الخدمة الصحفية للشركة المطورة للمركبة خلال منتدى "آرميا-2019" أن اختبارات مدرعة كا-16 على منصة "بوميرانغ" الواعدة ستبدأ في الشهر القادم.

وقالت الخدمة الصحفية: "لقد انتهينا من اختبارات بدائية للمنصة "بوميرانغ"، وهذا سيسمح بتوفير الوقت من أجل تطوير نماذج جديدة وتقنيات عسكرية على منصة "بوميرانغ"، الأن تجري اختبارات الحكومة، وسوف تبدأ في الشهر المقبل".

© Sputnik . Ramil Sitdikov "بوميرانغ" في "آرميا-2018

العرض الأول:

تم عرض المركبات على منصة "بوميرانغ" ذات العجلات لأول مرة في العرض العسكري في عام 2015، ويجب أن تدخل في هذه خدمة القوات.

عندما نتحدث عن "بوميرانغ" كمنصة: فإنه يمكن تثبيت وحدات قتالية مختلفة: "بيريجوك"، "بوميرانغ-بي إم"، "بايكال" او حتى مدفع موجه يتحكم فيه عن بعد.

© Sputnik . Vitaly Belousov مدرعة على منصة "بوميرانغ" في العرض العسكري

الحماية:

يتألف جسم "بوميرانغ" من درع متعدد الطبقات وكتل سيراميك وهي تأمن حماية كافية لطاقم المدرعة في الداخل.

ويسمح شكل المنصة بإنشاء ثلاث نسخ من المركبات، أكثر نسخة محمية تزن 34 طن، وتحمي من نار أسلحة يصل عيارها إلى 14.5 ملم وحتى من قذيفة ذات عيار صغير. وقد تستطيع "بوميرانغ" تحمل قذيفة من مدفغ إم242 "بوشماستر" عيار 25 ملم الموجود على المدرعات الأمريكية "بريدلي". والجزء الأمامي محمي أكثر — فهناك المحرك.

© Sputnik . Alexander Wilf بوميرانغ

وتختلف كا-16 عن بي تي إر-82أ وبي تي إر-90، والشيء الوحيد الذي يوحدهم العجلات 8х8. أما الباقي مختلف. الدرع والحماية ضد الألغام والحماية الباليستية.

ووفقا لتقييم الخبراء، لا يوجد نظائر لهذه المنصة الفريدة من نوعها حتى الأن، بي تي إر كي-16 على منصة "بوميرانغ" تتفوق على كل المنافسين الغربيين.