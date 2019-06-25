الانتهاء من اختبارات أحدث القنابل الروسية "دريل" في هذا العام (فيديو)

سيتم الانتهاء من اختبارات الحكومة للقنبلة الروسية "دريل" في عام 2019.وفقا لمجمع "تيخماش" (جزء من روستيخ).

وقال المدير العام للمجمع، فلاديمير ليبين: "المنتجات من نوع "دريل" تنهي الاختبارات الحكومية في العام الجاري. وفي المستقبل، سيتم إدخالها الخدمة وإنتاجها بشكل ضخم".

وأشار المدير إلى أن القنبلة العنقودية التي تخطط بي بي أو-500أو سي بي بي إيه المعروفة ب"دريل"، أصبحت من المعروضات الرئيسية للمجمع في منتدى "آرميا-2019"، وتم تطوير الذخيرة على أساس إن بي أو "بازالت" وهي رائدة في سلاح الجو الروسي، وتنفذ مبدأ "أطلق وانسى"، أي لا تحتاج القنبلة الجديدة تدخل الإنسان من أجل التوجيه، فهي تختار الهدف بنفسها وتحدده. يتم برمجة الأهداف التي يجب إصابتها- المدرعات منصات إطلاق الصواريخ والمدفعية وتستبعد تماما إصابة الأهداف المدنية.

يبلغ طول "دريل" 3.1 متر وقطرها-540 كغ. وهي مصممة من أجل استخدامها ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية من دون دخول الطائرة الحاملة في منطقة عمل وسائل الدفاع الجوي وإيصالها إلى الهدف بدقة عالية. وكل العناصر العنقودية مبرمجة على تدمير نفسها إذا لم تنفجر عند الهدف المحدد.

وأضاف ليبين أن هذا المنتج لديه إمكانات تحديث كبيرة، مما يسمح بتطوير وسائل تدمير للطيران لمختلف الأغراض على أساسه.