المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" (صور)

افتتح اليوم المنتدى العسكري التقني الخامس، في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وستعقد فعاليات المنتدى بين 25-30 من الشهر الحالي في عدة مناطق أخرى، بالإضافة إلى حديقة باتريوت، منها منطقة الأسطول الشمالي.

يشارك في المنتدى 120 دولة، منها 41 وفدا رفيع المستوى، و16 على مستوى الخبراء، و63 على مستوى ممثلي السفارات في روسيا، كما سيكون هناك حوالي 1300 مؤسسة، منها 361 ممثلة عن وزارة الدفاع.

© Sputnik . Aiham Massa المنتدى العسكري التقني الدولي"أرميا 2019"

ويضم المعرض أقساما لكل من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا والهند والصين وباكستان وتركيا، ولأول مرة تايلاند وجنوب أفريقيا، فيما اقتصرت المشاركة العربية على الوفود الرسمية.

ويشمل منتدى "آرميا-2019" على 170 ندوة حول قضايا الدفاع، وتطوير التعاون الدولي في المجالات العسكرية والفنية، والناحية الاقتصادية العسكرية.

© Sputnik . Aiham Massa المنتدى العسكري التقني الدولي"أرميا 2019"

وسيعرض المنتدى عدة أنواع وطرازات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية لم يتم طرحها من قبل، في مجالات الأسلحة البرية والبحرية والجوية.

ومن بين الأسلحة الجديدة مجمعات صواريخ ومدافع مضادة للطائرات ونظام الدفاع الجوي "سوسنا" بالإصدار الجديد، بالاضافة إلى عدة أسلحة أخرى.

© Sputnik . Aiham Massa المنتدى العسكري التقني الدولي"أرميا 2019"

وسيكون المعرض مخصصا للوفود الرسمية والمختصين في الأيام الثلاثة الأولى، فيما سيفتح أبوابه للزوار في اليومين الأخيرين، حيث يمكن لأي شخص زيارته.

يذكر أن وكالة "روسيا سيغودنيا" وراديو "سبوتنيك" هي الوكالة الرسمية لمعرض آرميا-2019.