بعد انتهاء منتدى "آرميا-2019" مدفعية "لوتوس" الجديدة تبدأ الاختبارات

عرض في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" سلاح جديد آخر وهو المدفعية الذاتية الدفع المصممة للقوات المحمولة جوا 2إس42 "لوتوس" عيار 120 ملم المجنزرة.

ويتم عرض هذه المدفعية مثل 2إس41 "دروك" لعامة الناس لأول مرة. وقرر منظومو المنتدى وضع هذه المركبات القتالية في منطقة مفتوحة بجانب بعضهما البعض.

وتم جمع النموذج التجريبي الأول في أوائل يونيو/ حزيران، والمتوقع إجراء اختبارات مكثفة في المستقبل.

وأفادت التقارير بأن "لوتوس" ستحل محل المدفعيات الذاتية الدفع الموجودة حاليا في الخدمة 2إس9 "نونا-إس" و2إس9-1 "سفيريستيلكا" و2إس9-1إم "نونا-إس إم".

وبالمقارنة مع سابقاتها، تتميز 2إس42 بخصائص تكتيكية وفنية أفضل بكثير. بصل مدى الإطلاق إلى 13 كيلومترا. وسرعة الإطلاق 6-8 طلقات في الدقيقة. زاوية التوجيه: أفقية-360 درجة، وعمودية من 4 إلى +80 درجة. والوقت الذي يلزم لتغيير وضعها من المتحرك إلى الثابت والعكس- 30 ثانية.

الوزن القتالي- حوالي 18 طن، قوة المحرك-450 حصانا. السرعة القصوى على الطريق السريع-70 كيلومترا في الساعة وعلى الطريق الترابي 40 كيلومترا في الساعة واحتياطي الطاقة 500 كيلومتر. ويتألف طاقمها من 4 أشخاص.

للحماية من الأسلحة العالية الدقة، هناك منظومة إلكترونية بصرية مضادة مع ذخيرة الهباء الجوي الخاصة.