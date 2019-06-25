"بنت الكونكورد"... طائرة صامتة وأسرع من الصوت بلا نوافذ في مقصورتها الأمامية (صور وفيديو)

هل تتخيل يوما أن طائرة يمكن أن تطير أسرع من الصوت، وليس بها نوافذ في مقصورتها الأمامية، يبدو أن ذلك هو الاختراع العلمي الجديد الذي سيهز عالم الطيران قريبا.

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا حول الابتكار الجديد، الذي كشفت عن تفاصيله وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حول ابتكار طائرة جديدة أسمتها "بنت الكونكورد" طائرة الركاب الشهيرة الأسرع من الصوت.

New post (NASA's new plane will fly at supersonic speeds—without a windshield) has been published on Nexcraft — https://t.co/wn64eyVicR pic.twitter.com/hbnpmMBGsy — SIMON WAYNE (@hoesim) June 25, 2019

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وأوضحت الصحيفة أن الطائرة الجديدة ستكون "صامتة" بصورة تامة، وستتمكن من السفر أسرع من الصوت، كما أنه لن يكون بها أي نوافذ أو زجاج في مقصورتها الأمامية، وستزود بكاميرات وشاشات تلفزيون 4K لرصد كل ما يحيط بدقة وبصورة كاملة، وبكل البيانات الحية بكل ما يحيط بالطائرة من كل التضاريس المحيطة بالطائرة بدقة بالغة، لتوفير قيادة وطيران آمن بصورة كاملة.

NASA’s New #Supersonic Jet Will Be #Missing a Front Window



When it comes to supersonic aircraft, engineers aren’t afraid to go with a weird design if it will get them a faster plane. In the latest instalment of such featshttps://t.co/CpdPKoHYDo pic.twitter.com/4VDopNoxvg — Science Academy (@SienceAcademy) June 24, 2019

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ومن المقرر أن تبدأ "ناسا" الرحلات التجريبية لتلك الطائرة الجديدة، التي يشبه تصميمها شكل "القلم الرصاص"، خلال عام 2021.

NASA's New Supersonic Plane Won't Have Front Window For Pilots https://t.co/PY2KRhvRMl via @YouTube — JoScott Ackzen (@JoScottAckzen) June 25, 2019

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وأطلقت ناسا على قمرة القيادة التي لا تحتوي على نوافذ، منظومة "الرؤية الخارجية"، التي ستجمع بيانات التضاريس والمدخلات البصرية لإنشاء صورة شاملة لموقع الطائرة.

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ويمكن لـ"بنت الكونكورد" أن تطير من لندن إلى نيويورك في غضون 3 ساعات فقط، بسرعة تصل إلى 1100 ميل في الساعة.