منظومة الدفاع الجوي "إس-500" تدخل الخدمة خلال السنوات القليلة المقبلة

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف للصحفيين، على هامش منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019): "سمحت الاختبارات الأولية الناجحة لوزارة الدفاع الروسية باتخاذ قرار بتقصير الفترة للبدء بعمليات التسليم التسلسلية للقوات لهذا النظام الصاروخي المضاد للطائرات. وبذلك، ستبدأ أنظمة "إس-500" بالوصول إلى أفواج الصواريخ المضادة للطائرات في السنوات القليلة المقبلة."

وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي، يتم إجراء اختبارات تدريجية لعناصر مختلفة من أنظمة الصواريخ "إس-500" المضادة للطائرات من خلال إطلاق صواريخ جديدة ليس لها نظائر في العالم".