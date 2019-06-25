منظومة الدفاع الجوي "إس-500" تدخل الخدمة خلال السنوات القليلة المقبلة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي "إس-500" ستدخل الخدمة خلال السنوات القليلة المقبلة

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف للصحفيين، على هامش منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019): "سمحت الاختبارات الأولية الناجحة لوزارة الدفاع الروسية باتخاذ قرار بتقصير الفترة للبدء بعمليات التسليم التسلسلية للقوات لهذا النظام الصاروخي المضاد للطائرات. وبذلك، ستبدأ أنظمة "إس-500" بالوصول إلى أفواج الصواريخ المضادة للطائرات في السنوات القليلة المقبلة."

وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي، يتم إجراء اختبارات تدريجية لعناصر مختلفة من أنظمة الصواريخ "إس-500" المضادة للطائرات من خلال إطلاق صواريخ جديدة ليس لها نظائر في العالم".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation مانتوروف: "إس-500" جاهزة للإنتاج الضخم

هذا وأعلن نائب المدير العام للتطوير العلمي والتقني، النائب الأول للمصمم العام لبرنامج الدفاع الجوي في شركة "ألماز-أنتي" الروسية، سيرغي دروزين، في وقت سابق، أن صواريخ منظومة الدفاع الجوي "إس-500" يمكنها التحليق والعمل خارج الغلاف الجوي، ويستند تحديدها للمواقع على معطيات المسح الإلكتروني النشط.

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس — 500 "بروميثيوس" قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية المهاجمة والوحدات القتالية للصواريخ العابرة للقارات، بالإضافة إلى أهداف آيروديناميكية، أي الطائرات والطائرات دون طيار والمروحيات، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها — 600 كيلومتر.

وافتتح اليوم الثلاثاء، منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، بمشاركة وفود من 120 دولة أجنبية، بما في ذلك و41 وزيراً للدفاع ورئيساً لهيئات الأركان العامة للجيوش الوطنية، وأكثر من 1300 شركة تعرض أكثر من 27 ألف معروض، بما في ذلك و361 نموذجاً للتقنيات العسكرية والخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وتعتبر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية شريكاً إعلامياً رئيسياً للمنتدى.