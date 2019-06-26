خبير: لا يمكن الاستعاضة عن "إس-400" بـ"باتريوت"

يعتقد خبير أن الهند لن تتراجع عن شراء وسائط الدفاع الجوي الروسية الحديثة.

وقد أعلنت الهند نيتها لشراء منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا. وعرضت الولايات المتحدة على الهند أن تشتري منظومات "باتريوت" الأمريكية بدلا من المنظومات الروسية، وهددت بمعاقبة الهند في حال رفضت استيراد منظومات "باتريوت".

وبات معلوما أن الهند تنوي إخبار واشنطن بأنها لن تتخلى عن شراء منظومات "إس-400" لصالح "باتريوت".

وقال الخبير العسكري الروسي أوليغ غلازونوف لـ"سبوتنيك"، تعقيبا على هذه المعلومات إنه يعتقد أنه لا يمكن أن تنصاع الهند لضغوط واشنطن لتشتري ما تعرضه الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول بيع "سلعة قديمة" من منتجات القرن العشرين.

ولا يمكن، في نظر الخبير، أن ترفض الهند شراء ما هو جديد من روسيا لتشتري ما هو قديم من الولايات المتحدة.