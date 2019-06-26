"روس أوبورون إكسبورت" تصدر أسلحة بـ 6 مليارات دولار في 2019

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، أنه منذ بداية العام الحالي بلغ حجم صادرات الشركة من الأسلحة والتقنيات العسكرية 6 مليارات دولار.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميخييف، في منتدى "آرميا — 2019"، اليوم الأربعاء 26 يونيو / حزيران: "في هذا العام، كانت قيمة صادراتنا تفوق الـ 6 مليارات دولار".

وتعد " روس أوبورون إكسبورت "، الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا العسكرية ذات الاستخدام المزدوج.

وتعمل هذه الشركة ضمن تنظيم شركة "روستيخ"، وتم تأسيس هذه الشركة يوم 4 نوفمبر / تشرين الثاني عام 2000.

وأصبحت بعد ذلك إحدى كبريات الشركات، التي تعمل في سوق الأسلحة، حيث تبلغ حصتها في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85 في المئة.

وفي هذا الإطار، تتعاون هذه الشركة مع ما يزيد عن 700 مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي، بالإضافة إلى أنه لدى روسيا علاقات تعاون في المجال العسكري التقني مع ما يزيد عن 70 دولة من دول العالم.

ويستضيف مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، في الفترة 25-30 يونيو، أعمال منتدى "آرميا — 2019" بمشاركة وفود من 120 دولة أجنبية، بما في ذلك 41 وزيرا للدفاع ورئيسا لهيئات الأركان العامة للجيوش الوطنية، وأكثر من 1300 شركة تعرض أكثر من 27 ألف معروضا، بما في ذلك 361 نموذجا للتقنيات العسكرية والخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وتعتبر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية شريكا إعلاميا رئيسيا للمنتدى.