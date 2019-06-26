لمواجهة التهديدات... "إف 35" بين أسلحة الجو الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية

تشاركت أسلحة الجو الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في تمرين Tri-Lightning وهو التمرين الدولي الأول باشتراك طائرات "إف 35".

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن التمرين انتهى أمس الثلاثاء، وقاده سلاح الجو الأمريكي، باشتراك سلاحي الجو الإسرائيلي والبريطاني.

انتهى أمس تمرين Tri-Lightning، وهو التمرين الدولي الأوّل باشتراك طائرات "العظيم" F-35، وبقيادة سلاح الجو الأمريكي، واشتراك سلاحي الجو الإسرائيلي والبريطاني. إذ حاكى التمرين سيناريوهات لمواجهة تهديدات مختلفة والتعاون الفعّال بين القوات.#من_العظيم_إلى_الأعظم pic.twitter.com/GuDY2iQR69 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2019

وأضاف أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات لمواجهة تهديدات مختلفة والتعاون الفعال بين القوات.