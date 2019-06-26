لمواجهة التهديدات... "إف 35" بين أسلحة الجو الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية

انتهى أمس تمرين Tri-Lightning، وهو التمرين الدولي الأوّل باشتراك طائرات "العظيم" F-35، وبقيادة سلاح الجو الأمريكي، واشتراك سلاحي الجو الإسرائيلي والبريطاني. إذ حاكى التمرين سيناريوهات لمواجهة تهديدات مختلفة والتعاون الفعّال بين القوات.#من_العظيم_إلى_الأعظم pic.twitter.com/GuDY2iQR69— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2019
כך נראה האימון האווירי הבינלאומי Tri-Lightning של מטוסי F-35 של ישראל, ארצות הברית ובריטניה. התרגיל התקיים אתמול לראשונה בהובלת חיל האוויר האמריקני@moyshis (צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/J9RYAuGQhF— כאן חדשות (@kann_news) June 26, 2019
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