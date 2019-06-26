بالصور... روستيخ تعرض مسدس الجيش الروسي الجديد

وتشتمل النسخ، على مسدس الأغراض الخاصة، باستخدام ذخيرة (9 × 19مم)، وكذلك مسدس بتعديلات تكتيكية رياضية، كما تم تصميم نسخة مدنية للرياضيين المحترفين في مجال الرماية، مزود بأفضل الخصائص التقنية، التي تسمح لـ"أوداف" بمنافسة المسدسات الأجنبية الأخرى.

يقول سيرغي أبراموف، المدير الصناعي لمجموعة روستيخ: "لقد أعددنا ديناميكية وتعديلات خاصة على مسدس (أوداف)، وهو مصمم ليحل مكان مسدس (مكاروف)، الذي يستخدمه الجيش الروسي حاليا، وقد اجتاز الاختبارات وتلقى الثناء والتوصيات بشأن بدء الإنتاج الضخم له".

ويتابع أبراموف: "تم تسليم الدفعة الأولى من (أوداف) إلى القوات المسلحة للتجريب، أما بالنسبة للنسخة المدنية، فقد بدأنا الإعداد لتسجيله، وهو ما سيسمح لنا فيما بعد بتصديره إلى الخارج"، مضيفا: "نعتزم الترويج له في الأسواق الخارجية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والهند والصين وجنوب شرق آسيا".

ويمكن لمسدس "أودوف"، نصف الأوتوماتيكي، استخدام جميع أنواع الذخيرة من عيار (9 × 21 مم) بما في ذلك الخطاطة وخارقة الدروع والمجوفة، كما تم تطوير نوعين من الرصاص خصيصا لـ"أوداف"، دون الصوتية لزيادة الاختراق، كما أن قبضة المسدس صنعت من مواد مركبة حديثة، تتيح العمل في درجات حرارة تتراوح بين (-50 وحتى +70 درجة مئوية).

"روستيخ" تعرض مسدس الجيش الروسي الجديد © Sputnik . Aiham Massa

مسدس الجيش الروسي الجديد "أوداف" © Sputnik .

"روستيخ" تعرض مسدس الجيش الروسي الجديد © Sputnik . Aiham Massa

مسدس الجيش الروسي الجديد "أوداف" © Sputnik .

"روستيخ" تعرض مسدس الجيش الروسي الجديد © Sputnik . Aiham Massa

مسدس الجيش الروسي الجديد "أوداف" © Sputnik . 1 / 6 © Sputnik . Aiham Massa "روستيخ" تعرض مسدس الجيش الروسي الجديد

وتعتبر "روستيخ"، الشركة المصنعة للمسدس "أوداف" واحدة من أكثر الشركات البارزة على الصعيد العالمي، في المجالين العسكري والمدني، وكانت قد تأسست عام 2007، لتطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية عالية التقنية المصممة للتطبيقات المدنية والعسكرية.

وتضم (روستيخ) أكثر من 700 مؤسسة، تشكل إحدى عشر شركة قابضة تعمل في المجمع الصناعي العسكري، وثلاث شركات قابضة تعمل في الصناعة المدنية، بالإضافة إلى أكثر من 80 مؤسسة مستقلة.

وتشمل شركات (روستيخ) العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل (أفتوفاز وكماز وكلاشينكوف ومصنع عربات أورال) وغيرها، وتقع شركات (روستيخ) في 60 كيانا من جمهوريات روسيا الاتحادية، كما أنها تصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة.