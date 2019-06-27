ليبيا... صاروخ "كفادرات" يسقط مقاتلة "ميراج" (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن تسليم طيار أمريكي إلى الولايات المتحدة.

ووقع الطيار الأمريكي جيمي سبوناغل في أسر الجيش الوطني الليبي بعد إسقاط طائرته من طراز "ميراج" أثناء المعارك في طرابلس.

وذكر موقع إخباري روسي يتخصص في شؤون الطيران نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن طائرة "ميراج" التي قادها الطيار الأمريكي أسقطها الجيش الوطني الليبي بواسطة صاروخ "كفادرات" حينما حاولت مهاجمة مواقع الجيش الوطني الليبي.

وأضاف الموقع أن العسكريين الليبيين كانوا قد تمكنوا من تدمير طائرات قتالية أخرى بواسطة منظومة صواريخ "كفادرات" المضادة للطائرات.