بومة "هاري بوتر" تتحول إلى طائرة "درون" في روسيا

فجرت روسيا قنبلة إعلامية حينما كشفت عن طائرة مسيرة دون طيار (درون) على شكل بومة ثلجية.

وعُرضت الطائرة، وهي طائرة الاستطلاع وتعيين الأهداف، في المعرض العسكري السنوي الذي تقيمه وزارة الدفاع الروسية في ريف العاصمة موسكو.

وقال صانعها للصحفيين إن الطائرة تزن حوالي خمسة كيلوغرامات فقط وبإمكان الشخص الواحد التحكم فيها. وتستطيع الطائرة التي يمكن أن تدوم طلعتها الجوية نحو 40 دقيقة، أن تحلق لمسافة 20 كيلومترا.

ووصفتها أجهزة إعلام اجنبية بأنها من أحدث أسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، وأشارت إلى أنها تشبه البومة التي ظهرت في سلسلة أفلام "هاري بوتر".

ونوهت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية إلى خطورة بومة "فلاديمير بوتين"، مشيرة إلى أن بإمكانها الاقتراب من مواقع العدو في الخفاء، وتصويب المدفعية نحوها.

ويمكن أن تدوم رحلة الطائرة البومة 40 دقيقة فقط، ولكن هذه المدة تكفي لتوجيه قذائف الهاون، مثلا، إلى الهدف المطلوب تدميره.