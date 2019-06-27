طراز جديد من طائرات "إليوشن" الروسية يحلق في سماء الشرق الأوسط "قريبا"

أفادت الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني أن عددا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترغب بشراء الطائرة الحديثة من نوع "إليوشن - 76 أم دي - 90 أ"، وأن الهيئة بصدد تلقي طلبات الشراء في المستقبل القريب.

موسكو — سبوتنيك. وقال مسؤولون في المكتب الصحفي للشركة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 27 يونيو / حزيران: "نقوم بعمل مخطط مع الشركاء الرئيسيين للترويج لطيران النقل العسكري الوطني".

وتابعوا: "لقد أثبتت طائرات " إليوشن — 76 " بمختلف تعديلاتها فعاليتها في القوات المسلحة لعدد من الدول الأجنبية، على سبيل المثال، لدى شركائنا الاستراتيجيين في الصين والهند".

وأضاف المكتب: "هناك اهتمام من العملاء الأجانب، بما في ذلك، دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نعول على تلقي طلبات شراء لهذه الطائرة في المستقبل القريب".

وذكرت شركة تصنيع طائرات "إليوشن"، في وقت سابق، أن أول عقد لتصدير هذه الطائرة إلى الخارج قد يتم إبرامه في المستقبل القريب.

يذكر أن الطائرة من طراز "إليوشن — 7 أم دي — 90 أ" تتضمن تعديلا كبيرا على الطائرة "إليوشن — 76"، حيث تم تزويد الطائرة الجديدة بمنظومات جديدة للطيران والملاحة والتحكم الآلي والمواصلات وغرفة طاقم من الزجاج، ويزيد كل هذا من أمن وسلامة الطيران والدقة في قيادة الطائرة، عند تنفيذ عملية الإنزال، بالإضافة إلى أن تزويد الطائرة الجديدة بمحركات حديثة من طراز "بي. أس — 90 أ —76" بديلا عن محركات "دي- 30 كا. بي" القديمة وتركيب أجنحة حديثة وتقوية العجلات "الشاسي" بصورة أدت إلى زيادة طاقة هذه الطائرة أثناء الاستخدام.