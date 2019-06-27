روسيا تكشف عن صفقة ضخمة لبيع مدرعات عسكرية

أفاد الجهاز الفيدرالي لشؤون التعاون العسكري التقني، أن روسيا ستقوم بتوريد 22 عربة مشاة قتالية و21 ناقلة أفراد مدرعة، بإجمالي 43 مركبة، حتى نهاية عام 2020.

موسكو — سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال ممثل الجهاز الفدرالي لوكالة "سبوتنيك"، في منتدى "جيش — 2019"، اليوم الخميس 27 يونيو / حزيران: "تقتضي الصفقة المبرمة في هذا الشأن بتوريد 22 عربة مشاة قتالية من طراز "بي. إم. بي — 3 إف" و21 ناقلة أفراد مدرعة من طراز "بي، تي — 3 إف"، ونحن نأمل بأن نتمكن من تحقيق ذلك حتى نهاية عام 2020".

يذكر أن روسيا وإندونيسيا وقعت مؤخرا، عقدا لتوريد ناقلات الأفراد الروسية المدرعة من طراز "بي. تي — 3 إف".

يذكر أن ناقلات الأفراد المدرعة الروسية من طراز "بي تي — 3 إف"، المصنعة على قاعدة عربة المشاة القتالية من طراز "بي إم بي — 3"، تستخدم لنقل أفراد الوحدات الفرعية التابعة لقوات المشاة البحرية وقوات حرس السواحل والقوات البرية، بالإضافة إلى تنفيذ مهام دعم قوات الإنزال الجوي، الإبرار المترجلة، بالنيران في كافة أنواع العمليات القتالية.

وتستطيع هذه العربة أن تقوم بنقل 17 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم، ويوجد سائق العربة في قسم القيادة، كما يوجد نائب قائد وحدة الإنزال الجوي، الإبرار الفرعية، وأحد أفراد هذه الوحدة الفرعية على الجانبين الأيسر والأيمن، على التوالي، حيث يتمكنان من إطلاق النار من الرشاشات المركبة على مساند مستقلة".

والعربية مزودة بمقاعد قابلة للطي وقادرة على امتصاص قوة الصدمات الناتجة عن انفجار لغم تحت هذه العربة، أو التحرك على أراضي وعرة، وهذه المقاعد مزودة أيضا بأحزمة تكفل تثبيت أفراد الطاقم ووحدة الإنزال الجوي، الإبرار الفرعية أثناء التحرك.

وبالإضافة إلى ما سبق، تتزود هذه العربة بمكيف هواء، ما يعتبر أمرا مهما في أثناء استخدام هذه العربة في ظروف المناخ الاستوائي الحار.