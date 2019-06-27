روسيا تطور دبابة عائمة خفيفة الوزن

أعلن كبير المصممين في المكتب الخاص للهندسة الميكانيكية، سيرغي عبدوف، اليوم الخميس، أن روسيا تصنع دبابة برمائية خفيفة الوزن، حيث ستقوم بتطويرها من المدفع الذاتي الحركة المضاد للدبابات "سبروت – إس دي إم1".

وقال عبدوف على هامش منتدى "أرميا-2019": "ستحصل الدبابة الجديدة على حماية إضافية وجزء حركي آخر، مما يزيد من قدرتها على الطفو واجتياز العقبات المائية"، وفق موقع "زفيزدا".

В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки "Спрут" pic.twitter.com/db3D8s2bAB — V.G.Vsevolodskiy🇷🇺 (@VGVsevolodskiy) June 27, 2019

وافتتح، أمس الثلاثاء، منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، بمشاركة وفود من 120 دولة أجنبية، بما في ذلك 41 وزيراً للدفاع ورئيساً لهيئات الأركان العامة للجيوش الوطنية، وأكثر من 1300 شركة تعرض أكثر من 27 ألف معروضاً، بما في ذلك 361 نموذجاً للتقنيات العسكرية والخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وتعتبر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية شريكاً إعلامياً رئيسياً للمنتدى.