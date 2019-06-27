روسيا تنجح في تصميم ألغام انشطارية تعمل بالذكاء الاصطناعي

نجحت روسيا في تصميم ألغام انشطارية بعناصر من الذكاء الاصطناعي قادرة على التمييز بين الإنسان والحيوان.

كوبينكا — سبوتنيك. وأفاد المكتب الإعلامي التابع لكونسيرن "تيخماش" الذي قام بتصميم هذا النوع من الألغام بوجود نوعين من هذه الألغام التي يجري عرضها حاليا في المنتدى اليوبيلي الخامس "أرميا — 2019". ويعد النوع الأول عبارة عن كاسيت يضم 6 ألغام انشطارية مضادة للأفراد من طراز ".بي.أو.إم — 3"، بينما يعد النوع الثاني عبارة عن كاسيت يضم لغما واحدا مضادا للدبابات من طراز".بي.تي.إم — 4".

وقال المكتب الإعلامي في بيان له بهذا الشأن: "يقوم اللغم من طراز ".بي.أو.إم — 3" باختيار الهدف على خلفية التداخلات الناتجة عن الضوضاء المنبثقة من عربات المشاة القتالية أو عن الدبابات. كما يستطيع هذا اللغم تمييز شخص عسكري دخل منطقة عمل هذا اللغم وبالإضافة إلى تمييز الإنسان عن الحيوان".

وقال المدير العام لكونسيرن "تيخماش"، فلاديمير ليبين: "تضم الألغام المضادة للأفراد عناصر "الذكاء الاصطناعي" التي تمكنها من تمييز الأهداف والقيام بإبطال مفعولها الذاتي وتدمير نفسها ذاتيا. ويعتبر اللغم المتشظي المضاد للإفراد من طراز ".بي.أو.إم — 3" هو الأول من نوعه في العالم حيث أنه يتم زرعه عن بعد وهو مزود بفتيل التفجير ذي مؤشر استشعار الهدف الزلزالي والذي يعتمد عمله على مبدأ التقارب.

وتجري فعاليات منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) العسكري-التقني الدولي في الفترة من 25 إلى 30 حزيران/يونيو الحالي، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو ويستضيف وفودا أجنبية تمثل 120 دولة.

وتعتبر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية شريكاً إعلامياً رئيسياً للمنتدى.