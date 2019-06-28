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07:34 28 يونيو/ حزيران 2019
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    فرقاطة الأدميرال غورشكوف

    سبب خوف الولايات المتحدة من وجود الفرقاطة "ألكسندر غورشكوف" في كوبا

    © Sputnik . Alexandr Galperin
    رصد عسكري
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    قدرت المجلة البريطانية "ديلي إكسبريس" الإمكانية القتالية للفرقاطة الروسية "ألكسندر غورشكوف"، والتي وصلت قبل بضعة أيام إلى شواطئ كوبا.

    لاحظت ديلي إكسبريس أن الفرقاطة "ألكسندر غورشكوف" كجزء من مجموعة من سفن الأسطول الشمالي وصلت إلى كوبا، حيث تم التخطيط لعدد من التدابير لتعزيز التعاون العسكري الروسي الكوبي. أثارت المناورة الكوبية للبحرية الروسية اهتمام الخبراء الغربيين لدرجة أنهم بدأوا في مقارنة هذا الوضع بـ "أزمة الكاريبي" عام 1962 في ضوء العلاقات المتوترة بين موسكو وواشنطن.

    يشير المحللون إلى أن الفرقاطة "ألكسندر غورشكوف" هي واحدة من أقوى سفن الأسطول العسكري الروسي، فهي تمثل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة، لذلك فإن خوف الأمريكيين مبرر تمامًا.

    فرقاطة أدميرال غورشكوف
    © Sputnik . Aleksey Danichev
    سفينة حربية روسية في كوبا تثير أعصاب البيت الأبيض

    تعتبر "الفرقاطة" الأدميرال غورشكوف "أكبر سفينة حربية سطحية بنتها روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. إنها مزودة بكل الوسائل الضرورية لحل مجموعة كبيرة من المهام، بما في ذلك صاروخ كروز القاتل الأسرع من الصوت من سلسلة "كاليبر" كسلاح رئيسي.

    كونها في كوبا، يمكن للفرقاطة الروسية ضرب بسهولة ولاية فلوريدا. يمكن أن تصل سرعة صواريخ كروز إلى 3 ماخ، إذا أخذنا في الاعتبار المسافة إلى ساحل الولايات المتحدة، فإن "كاليبر" سوف يستغرق أكثر من ست دقائق بقليل لضرب عدوه.

    في الوقت الحالي، ليس لدى الولايات المتحدة أسلحة يمكنها منافسة قدرات "كاليبر" الروسي. صاروخ كروز الأمريكي "توماهوك" قديم جدًا وبطيء جدًا لكي يتنافس مع الأسلحة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، منذ بعض الوقت، اعتمدت البحرية الروسية مجمع التشويش البصري "فيلين"، والقادر على التسبب في الهلوسة لدى أفراد سفن العدو.

    بفضل اثنين من توربينات الغاز، الموجودة في السفينة الروسية العملاقة "ألكسندر غورشكوف"، تتمكن الفرقاطة من الوصول إلى شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية في غضون سبع ساعات فقط، ويسمح مداها بالوصول إلى لندن.

    وخلصت المجلة إلى أن الفرقاطة الروسية تهديد كبير لفلوريدا — مثل تلك التي كان الرئيس جون كينيدي خائفًا للغاية منها خلال أزمة الصواريخ الكوبية الشهيرة".

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, الولايات المتحدة, كوبا, روسيا
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