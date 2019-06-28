"تسهل عمل الاستخبارات والطيران"...إمكانيات منظومة الاستطلاع الروسية "ستريليتس"

أعلن نائب مدير "راديو أفيونكا"، أوليغ باراشكوف، أن روسيا انتهت من تطوير منظومة الاستطلاع والسيطرة والاتصال من الجيل الجديد. إنها منظومة محدثة بعمق عن منصة "ستريليتس" الموجودة حاليا في الخدمة.

تحدث باراشكوف في مقابلة مع "آر تي" عن أعمال التطوير للمنظومة 83تي215إي "ستريليتس".

وقال نائب المدير: "أنهت الشركة في هذا العام تطوير الجيل الجديد من منظومة "ستريليتس". ولكنه لم يعرض في منتدى "آرميا"، لأننا في مرحلة تطوير جواز الإعلان وجواز التصدير. هذه الوثائق تمنحنا الحق بعرض المنظومة للعامة".

وفقا له، قبل نهاية العام، ينبغي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم قبول "ستريليتس" الجديد للعرض. اعتبارا من الآن ، لا يمكن للمطور الكشف عن الخصائص التكتيكية والفنية للمنظومة. ومع ذلك، أوليغ باراشكوف رفع قليلا من حجاب السرية.

وقال إن الشركة قامت بتحديث "ستريليتس"، مما يقلل بشكل كبير من استهلاكها للطاقة. أيضًا، قام مهندسو سانت بطرسبورغ بتخفيض وزن وحجم المنظومة ليس على حساب وظيفتها.

في المجموع، تم تزويد القوات المسلحة الروسية بحوالي 10 آلاف منظومة "ستريليتس". يتم تشغيل المجمع من قبل القوات البرية والقوات الساحلية والقوات المحمولة جواً والقوات الجوية.

"تحديد الهدف":

تم تصميم "ستريليتس" لتوفير التفاعل في رابط "الجندي — فرع — فصيلة — فرقة". المجمع ضروري لتوفير الاتصالات وإدارة الأفراد العسكريين. كما يسمح بمراقبى وضع الجندي والبحث عن المصابين. وكذلك يصحح نيران المدفعية والطيران التشغيلي التكتيكي.

يتم إرسال المعلومات عبر الاتصالات اللاسلكية عريضة النطاق وعبر قناة مخصصة تتشكل من محطات الراديو ذات الموجات الفائقة أو محطات الملاحة عبر الأقمار الصناعية. "ستريليتس" يمكن أن يعمل في ظروف مناخية صعبة وتحت تأثير درجات الحرارة القصوى (تصل إلى —40 درجة مئوية وتصل إلى +50 درجة مئوية).

تم دمج المجمع في معدات بزة "راتنيك" وهو متوافق مع معدات الاستطلاع الحديثة: محطات الرادار قصيرة المدى (الرادار) ، معدات الإشارة المختلفة، الطائرات بدون طيار التكتيكية، أجهزة التصوير الحراري، أجهزة الكشف عن مدى الليزر.

وأوضح باراشكوف أن: "المجمع يوفر الاتصالات داخل الوحدة والقدرة على نقل البيانات عبر قناة عالية السرعة عريضة النطاق. يمكن أن تكون هذه رسائل نصية وصور وحتى أشرطة فيديو. تتم معالجة المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل صحيح وتنقل إلى الجهاز اللوحي للقائد. هذا يتيح له تحديد الهدف، ثم وضعه على الخريطة الإلكترونية للمنطقة في شكل أيقونة خاصة ".

إذا اتخذ القائد قرارًا بشأن ضرب هدف العدو، فحينئذٍ بمساعدة المعدات الآلية، يعطي الأمر المناسب ويرسل الإحداثيات إلى الجنود. يرى الجندي معلومات حول الهدف على المؤشر.

"بالطبع ، لا يمكن دائمًا تدمير الهدف من قبل قوات الوحدة ، فمن الضروري جذب المدفعية أو الطائرات. بمساعدة ستريليتس، يمكن للقائد إرسال معلومات عنه إلى مركز مراقبة المخابرات. من هناك، يتم توزيع البيانات على قسم المدفعية، أو مدافع الهاون، أو يتم اتخاذ قرار بشأن استخدام الطيران".

بناء على التجربة السورية:

أوضح الخبير العسكري يوري كنوتوف أن النظام آلي يوفر المستوى اللازم من التماسك القتالي للوحدة، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن الاستغناء عنه من أجل التفاعل الفعال بين أنواع القوات.

وأشار المدير التجاري لمجلة "أرسينال أوتيتشستفو" أليكسي ليونكوف أن "ستريليتس" مدرج في معدات "راتنيك-2" ويسمح للجنود بتنفيذ عمليات الاستطلاع، للحصول على بيانات حول موقع القوات المتحالفة ومواقع العدو.

ويخلص ليونيكو إلى أنه في الواقع ، "ستريليتس" ينشئ حقل معلومات موحد، ويسهل عمل ضباط الاستخبارات، وطواقم مجمعات النار وطواقم الطيران. واستخدم في سوريا. حدد المواقع التي حاول الإرهابيون إخفاءها. ونقلت أجهزة الاستطلاع إحداثيات أهداف الإرهابيين. هذا سمح للطيران يشن ضربات عالية الدقة".