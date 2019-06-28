ستكون الأفضل في العالم... مواصفات طائرة النقل العسكري الروسية الجديدة (فيديو وصور)

يهتم عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشراء الطراز الجديد من طائرة النقل العسكري الروسية "إيل-76".

ذكرت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي، أمس الخميس، مشيرة إلى أن الطراز الجديد يحمل اسم "إيل — 76 إم دي — 90 إيه".

The Russian Air Force received an Il-76MD-90A (serial # 109) today from Aviastar-SP. This is the 6th Il-76MD-90A including the prototype, the installation batch of 3, and the first serial produced aircraft (serial # 108) as part of the 2012 contract. 1/https://t.co/a25L855mPb pic.twitter.com/ncwnPEO7fN — Rob Lee (@RALee85) April 2, 2019

وأوضحت الشركة، التي تصنع طائرات "إيلوشن"، في وقت سابق، أن أول عقد لتصدير الطراز الجديد من الطائرة إلى الخارج، قد يتم إبرامه في المستقبل القريب.

وأورد موقع "روس أوبرن إكسبورت" الروسي مواصفات الطائرة، التي تحمل اسم كودي "إيل — 76 إم دي — 90 إيه".

Ilyushin has handed over the first serial Il-76MD-90A transport to its Russian air force customer.https://t.co/a4W2LkAI70 pic.twitter.com/3SAQq5Z29F — Tango III's Military News (@IiiTango) April 2, 2019

وأوضح الموقع أنها طائرة متعددة المهام يمكنها نقل القوات والعتاد العسكري وتأمين خطوط إمداد القوات في المناطق البعيدة، إضافة إلى إمكانية استخدامها في إجلاء المصابين وقت الحروب والمشاركة في مكافحة الحرائق.

ويمكن للجيوش المحاربة استخدام الطائرة في تنفيذ عمليات إنزال لجنود المظلات، ويمكنها أن تحمل 126 فردا من جنود المظلات بكامل عتادهم، بحسب موقع "إيلوشن" الروسي.

The opto-electronic station was there in 2017 during test flights of first modified Il-76MD-90A, reg. "78650". Here's a post with some details about the variant: https://t.co/p1PYFkWCMF

I've also seen photos of the turret installed on IL-78M-90A (same period). — David Cenciotti (@cencio4) June 2, 2019

ويمكنها الطيران فوق جميع المناطق الجغرافية، أيا كانت الظروف الجوية المحيطة بها، لأنها تمتلك أنظمة ملاحة متطورة.

ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 210 أطنان، بينما يصل وزنها عند الهبوط إلى 170 طنا.

ويمكن للطائرة أن تحمل معدات وأفراد بوزن إجمالي يصل إلى 60 طنا، ويوجد داخل الطائرة مساحة تخزين أبعادها (24.5*3.45*3.4 متر)، ويصل حجم العتاد الذي يمكن أن تحمله إلى 321 مترا مكعب.