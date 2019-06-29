اختبار صاروخ "القرنفل" في الخريف

أعلن مجمع "كلاشينكوف" أنه من المخطط أن تجري الاختبارات الأولية للصاروخ الهدف الأسرع من الصوت "غفوزديكا" (القرنفل) في الخريف. والأن يتم تطوير النموذج الأولي.

وقال المجمع لوكالة "سبوتنيك" خلال منتدى "آرميا-2019": "يعمل اختصاصيو شركة "مولنيا" ومجمع "كلاشينكوف" على تطوير صاروخ هدف من الجيل الجديد "غفوزديكا". وهو سيسمح بتجهيز أخصائيي الدفاع الجوي لحماية المواقع الاستراتيجية من الأسلحة الأسرع من الصوت.

وأضاف المجمع أنه الأن يتم تطوير النموذج الأولي وأنه من المخطط أن تجري الاختبارات في الخريف.

في وقت سابق، أبلغت المديرة العامة لشركة "مولنيا" (جزء من "كلاشينكوف")، أولغا سوكولفا في مقابلة مع "سبوتنيك" أن الشركة تجري أعمال تصميم تجريبية لإنشاء هذا المنتج. ووفقا لها، الأهداف الموجودة مثل "ستريج" ستنتهي قريبا في القوات، وأما الصاروخ الهدف الجديد سيسمح لوسائل الدفاع الجوي الواعدة بالتدرب على الهجوم الجوي.

في شهر مايو ، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن وسائل الحماية ضد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في روسيا يجب أن تظهر في قبل ظهورها في الدول الأخرى. ثم أوضح أنه حتى الآن لا يوجد أحد في العالم، باستثناء روسيا، لديه سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت. وأضاف بوتين في اجتماع مع الجيش "لكننا نفهم تماما أنه في الدول الرائدة في العالم ستظهر هذه الأسلحة عاجلا أم آجلا وسيكون من الأفضل لنا إذا فات الأوان بالنسبة لها."