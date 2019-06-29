البطيخ والشمام والتفاح: دبابة "تي-80" تقطع الفواكه (فيديو)

يظهر في الفيديو كيف يقوم مدفع بطول 125 ملم أولاً بتقطيع البطيخ إلى عدة أجزاء، ثم بنفس الدقة - الشمام، بعد ذلك يقطع ثم إلى نصفين متساويين تفاحة صغيرة.

في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019"، تم عرض رقصة الباليه للدبابات وغيرها من قدرات المركبات العسكرية "تي-80". لكنها لم تكتفيا بالرقص والرسم، بل قامت أيضًا بقطع الفاكهة بمهارة على الطاولة.

وافتتح المنتدى العسكري التقني الخامس يوم 25 مايو أيار، في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وستعقد فعاليات المنتدى بين 25-30 من الشهر الحالي في عدة مناطق أخرى، بالإضافة إلى حديقة باتريوت، منها منطقة الأسطول الشمالي.

يشارك في المنتدى 120 دولة، منها 41 وفدا رفيع المستوى، و16 على مستوى الخبراء، و63 على مستوى ممثلي السفارات في روسيا، كما سيكون هناك حوالي 1300 مؤسسة، منها 361 ممثلة عن وزارة الدفاع.

ويضم المعرض أقساما لكل من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا والهند والصين وباكستان وتركيا، ولأول مرة تايلاند وجنوب أفريقيا، فيما اقتصرت المشاركة العربية على الوفود الرسمية.