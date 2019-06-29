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10:32 29 يونيو/ حزيران 2019
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    بانتسير-إس إم

    إمكانيات منظومة "بانتسير- إس إم" الجديدة (فيديو+صور)

    © Sputnik . Vitaly Belousov
    رصد عسكري
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    لأول مرة في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي الخامس "آرميا-2019"، تم عرض للجمهور الروسي والأجنبي علنًا منظومة الدفاع الجوي الجديدة "بانتسير-إس إم"التي تعتبر نسخة محدثة عن "بانتسير-إس1".

    وهي تحديث عميق من "بانتسير-إس1" التي اختبرت في ظروف قتال حقيقي في سوريا، وسيتم الانتهاء من تطوير النسخة المحدثة بالكامل في عام 2021، وفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

    "بانتسير-إس إم" من بين الأسلحة الجديدة التي عرضت في "آرميا-2019":

    خلال اليومين الأولين من المنتدى العسكري التقني الخامس "آرميا-2019"، والذي يعقد عادة في ضواحي موسكو، شارك أكثر من 50 ألف ممثل لمؤسسات صناعة الدفاع الروسية والعملاء الحكوميين والعلماء والخبراء. كما وصل 120 وفدا من دول أخرى إلى المنتدى. كلهم كانوا قادرين على إلقاء نظرة على النماذج والأنظمة المعروفة بالفعل للأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك على المستجدات في صناعة الدفاع الروسية، والتي من أبرزها أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

    من بين الابتكارات الرئيسية التي ظهرت في أول يومين من المنتدى، الذي فتتح أبوابه في 25 يونيو، أنظمة الدفاع الجوي الحديثة إس-350 "فيتياز" و"بانتسير-إس إم". ووفقًا لوزير الدفاع، سيتم الانتهاء من العمل على إنشاء نظام جديد للصواريخ المضادة للطائرات إس-350 "فيتياز" ذات القدرات النارية العالية، والتي ينبغي أن تحل محل منظومات "إس-300"، في عام 2019. في الوقت نفسه، ستتمكن أنظمة الدفاع الجوي بانتسير-إس إم" الجديدة من حماية منشآت مواقع عسكرية ومدنية، وكذلك لتغطية أنظمة الدفاع الجوي الروسية الواعدة بعيدة المدى، والتي تشمل أنظمة الدفاع الجوي  إس-500 "بروميثيوس".

    بانتسير-إس إم
    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    بانتسير-إس إم

    "بانتسير-إس إم" وقدراتها القتالية:

    تم إنتاج أول منظومات من طراز "بانتسير-إس إم" في عام 2017، حينها ظهرت الصور الأولى لنظام الدفاع الجوي الروسي الجديد على الشبكة، والتي أصبحت على الفور "فيروسية". في أبريل من هذا العام، أبلغ الفريق ونائب قائد القوات الفضائية الروسية، يوري غريخوف في مقابلة مع المحطة الإذاعية "إيخو موسكفي" (صدى موسكو) أن قوات الفضاء الروسية أجرت الاختبارات الأولى للنسخة الجديدة من "بانتسير".

    بانتسير-إس إم
    © Sputnik . Vitaly Belousov
    بانتسير-إس إم

    ووفقًا له، تم إجراء اختبارات لنظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم" كجزء من التدريبات العسكرية، وأثبتت المنظومة الجديدة فعاليتها حتى ضد الأهداف الصغيرة جدا، والتي تشمل الطائرات بدون طيار والكوادكوبتر الصغيرة. وأكد عريخوف أن المنظومة أظهرت كفاءتها العالية، وضربت جميع الأهداف الجوية صغيرة الحجم. هذه النتيجة تستحق الاحترام، لأن الطائرات بدون طيار الحديثة الصغيرة هي هدف صعب للغاية لأنظمة الدفاع الجوي.

    أعلن فيكتور موراخوفسكي، رئيس تحرير مجلة "أرسنال أوتيتشستفو" لوكالة "سبوتنيك" أنه سيتم تزويد المنظومة الجديدة برادار محدث حديث على أساس هوائي مع باعث نشط. وبالمقارنة مع الإصدار السابق "بانتسير-إس1" فإن مدى الكشف عن الأهداف والحماية من التشويش أعلى. بالإضافة إلى ذلك وعد المطورون تزويد المنظومة بصاروخ جديد مضاد للطائرات، يملك سرعة عالية ونقل أفضل للحمولة.

    في وقت سابق، ظهرت معلومات تفيد بأن المنظومة الروسية الجديدة ستحصل على صاروخ جديد مضاد للطائرات أسرع بمرتين من الصاروخ الموجود في "بانتسير-إس1" — حوالي 3000 م / ث. في نفس الوقت ، يتم زيادة الحد الأقصى لمدى إطلاق النار للمنظومة إلى 40 كيلومترًا، مما يجعله أقرب، فيما يتعلق بالقدرات القتالية، من مجمعات الصواريخ الدفاعية متوسطة المدى، على سبيل المثال، سيزيد مدى نظام الدفاع الجوي الروسي "بوك" من 36 إلى 75 كيلومتر. وكان قد كتب على المنصة في منتدى "آرميا-2019"، أن المنظومة قادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 40 كيلومترًا، وعلى ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترًا. في هذه الحالة ، يجب ألا تتجاوز سرعة الأهداف المستهدفة 2000 م / ث.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    آرميا-2019, بانتسير, سلاح روسيا, روسيا
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