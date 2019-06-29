تسليم القوات الروسية غواصة نووية محدثة

أجريت اليوم السبت مراسم احتفالية في إطار منتدى "آرميا-2019" في مدينة بولشوي كامين في إقليم بريمورسك في مصنع "زفيزدا" لتسليم الغواصة النووية "أومسك" المزودة بالصواريخ المجنحة بعد إعادة شحن المفاعل وتحديثها.

وقال نائب قائد أسطول المحيط الهادئ للأسلحة، إيغور كوروليوف: "اليوم يوم منتدى "آرميا-2019" ونحن نحصل للمرة الأولى على غواصة تم إصلاحها، وهي الأن في حالة استعداد تام، لدرجة أنها ستترك بعد غد هذه القاعدة وستحمل الذحيرة، ليس بعيد من هنا".

ووفقا له، سيتم إدخال الغواصة في غضون أسبوعين في قوات الاستعداد الدائم لأسطول المحيط الهادئ.

تجدر الإشارة إلى أن جميع أعمال الإصلاح على الغواصة قد تمت بنجاح. تم اختبار جميع الآليات والأنظمة في ظروف "قتالية".