نظام تحكم آلي في الوقود يدخل الخدمة في الجيش الروسي قريبا

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، اليوم الأحد، بأن نظام التحكم الآلي في الوقود ومواد التشحيم سيدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية قريبا.

كوبينكا — سبوتنيك . وقال بولغاكوف: "يحتوي نظام التحكم في الوقود على جهاز استشعار في كل آلية، مهمته نقل البيانات تلقائيًا إلى قائد خدمة الوقود بالوحدة العسكرية، ثم إلى الفرقة ثم إلى المنطقة العسكرية، ثم في النهاية إلى مركز إدارة الدفاع الوطني. وجاري الآن العمل على الانتهاء من هذا النظام وسيدخل الخدمة في القوات المسلحة في المستقبل القريب".

وقد تم عرض نظام التحكم الآلي في الوقود في إطار منتدى "أرميا-2019". وهي مصنوعة بالكامل من مكونات روسية واجتازت الاختبارات الأولية. وأوضحت وزارة الدفاع أنه يمكن تركيبه بـ "السيارات والمدرعات والمراكب والسفن التابعة للبحرية والطيران ووسائل إعادة التزود بالوقود ونقله، فضلاً عن المنشآت الثابتة لخدمة الوقود".

هذا وتجري فعاليات منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) العسكري-التقني الدولي في الفترة من 25 إلى 30 حزيران/ يونيو الحالي، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو ويستضيف وفودا أجنبية تمثل 120 دولة.