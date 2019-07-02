تركيا قد تنشر صواريخ "إس-400" على الحدود مع سوريا

ليس مستبعدا أن تضع تركيا منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات عند الحدود مع سوريا وقبرص الشمالية.

أعلن ذلك مسؤول في البرلمان التركي.

وقال احمد برات تشونكار، نائب رئيس الفريق التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، لصحيفة "ازفستيا" الروسية إن الأكثر أهمية هو تأمين الحدود الجنوبية والشرقية التي يخيم عليها الخطر الأكبر ولذلك قد توضع منظومات الصواريخ عند الحدود مع سوريا وقبرص الشمالية.

وأكد أن تركيا ستضع الصواريخ في أماكن مناسبة لحماية حدودها.

ولم يتم تحديد الأماكن المناسبة لوضع منظومات "إس-400" بعد كما قال المسؤول في البرلمان التركي، مشيرا إلى أن عسكريي تركيا يقومون بتحديد هذه الأماكن.

ويُتوقع أن تبدأ تركيا تتسلم منظومات "إس-400" من روسيا خلال شهر يوليو/تموز الحالي.