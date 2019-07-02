الناتو يذعن لإخطار من روسيا

وتوصف التدريبات المعروفة باسم مناورات "نسيم البحر" (سي بريز) والتي تتم في البحر الأسود قبالة شواطئ أوكرانيا بأنها مناورات دولية، إذ تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول مطلة على البحر الأسود.

وتحدّت روسيا "نسيم البحر 2019"، وفقا لما قاله قائد القوات البحرية الأوكرانية إيغور فورونتشينكو، موضحا أن روسيا أغلقت منطقة محددة في البحر الأسود.

وذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلا عن قائد القوات البحرية الأوكرانية أنهم تلقوا إخطاراً بإغلاق منطقة محددة في البحر الأسود من روسيا في اليوم الذي سبق انطلاق فعاليات "نسيم البحر".

وأضاف قائد القوات البحرية الأوكرانية أنهم عدلوا خطة المناورات وسيعملون في مناطق أخرى بالبحر الأسود.

وانطلقت فعاليات "نسيم البحر 2019" في يوم 1 يوليو/ تموز، في ضواحي مدينة أوديسا بمشاركة قرابة 3 آلاف عسكري من 12 دولة، وستستمر حتى 12 يوليو.