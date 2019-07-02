روسيا تطور أسلحة البلازما

تحدث الخبير العسكري، قائد قوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لقيادة العمليات الخاصة (2007-2009) والعقيد الاحتياطي، سيرغي خاتيولف في مقابلة مع "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن هذا الموضوع.

ويعتقد الخبير أن اليوم، تتفوق روسيا على الولايات المتحدة بست إلى سبع سنوات بمسألة صنع سلاح أسرع من الصوت. يجري العمل حاليًا في الولايات المتحدة في إطار برنامج "فالكون" لبناء طائرةX-37B. إنها قادر على تنفيذ المهمات على ارتفاع يتراوح بين 200 و 750 كيلومترًا، وتتحرك بسرعة 20-25 ماخ كحد أقصى. يجب أن تتضمن ميزات مثل هذه الآلة القدرة على ضرب الأهداف الجوية والفضائية، بالإضافة إلى ضرب أسلحة تفوق سرعة الصوت. من المتوقع أن يتم إطلاق X-37B في عام 2025.

بالإضافة إلى أن القوات المسلحة للاتحاد الروسي قد بدأت بالفعل في إنتاج صواريخ الدفاع الجوي إس-500، القادرة على ضرب الأهداف الفضائية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، يجري تطوير أسلحة على مبادئ مادية جديدة. من بينها يمكننا ذكر أسلحة الميكروويف التي يمكنها مواجهة صواريخ من فئات مختلفة. مبدأ عملها هو استخدام الإشعاع، الذي يؤثر على المعدات المدمجة في الصاروخ أو المثبتة على الطائرة، ونتيجة لذلك تتعطل أدوات التوجيه وأنظمة الملاحة.

وشدد الخبير على أن "الصاروخ يفقد خصائصه القتالية تمامًا: إنه يتوقف عن" الرؤية "و" السماع "، ويتحول إلى قطعة معدن عادية تسقط ببساطة على الأرض".

بالإضافة إلى ذلك، قد يظهر سلاح البلازما في روسيا قريبًا. يمكن وضعها في المجمعات الأرضية وتثبيتها على الطائرات. سيتم تصميم هذه الأسلحة لتوليد شحنات قوية للكهرباء، على شكل برق في المناطق التي تحلق فيها طائرات العدو وتطلق الصواريخ.

وقال خاتيلوف: "إن تكوين البلازما هو، أولاً ، تردد عالٍ، وثانيًا، طاقة كبيرة يتم إطلاقها في فترة زمنية قصيرة، ثالثًا، درجة حرارة هائلة تقريبًا تحرق الطائرات أو الصواريخ بالكامل".

وبالتالي، يمكن لسلاح البلازما على مسافة معينة أن يحل محل الصواريخ الموجهة. وأضاف الخبير أنه سيكون من الكافي تثبيته في شكل مدفع للمقاتلات والقاذفات.