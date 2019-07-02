روسيا تبدع صاروخا "مرعبا" بسبب الولايات المتحدة

في المعرض العسكري الذي أقامته وزارة الدفاع الروسية مؤخرا في ريف موسكو، كشفت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية عن مواصفات الصاروخ الجديد الذي يحمل اسم "سارمات".

وقالت دورية "سوهو" الصينية إن الخبراء الصينيين يجدون صاروخ "سارمات" سلاحا منقطع النظير لا ند له، لا بد أن يرعب الولايات المتحدة.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation صاروخ روسي يخرم الدرع الصاروخي الأمريكي

والأكثر إثارة هو أن هذا السلاح الذي يشكل كابوسا يرعب الولايات المتحدة في نظر الخبراء الصينيين تم إبداعه بسبب الولايات المتحدة ذاتها.

ولم تلتزم الولايات المتحدة بما تم الاتفاق عليه عند توحيد شطري ألمانيا في عام 1990، بل قادت حلف شمال الأطلسي إلى التوسع شرقًا من خلال ضم دول تقع في أوروبا الشرقية قرب روسيا إلى الحلف المعادي لروسيا. وفي رد فعل منها أقدمت روسيا على تطوير الأسلحة النووية الرادعة، وأبدعت صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية.

ويجد الخبراء الصينيون صاروخ "سارمات" الذي يبلغ مداه 18 ألف كيلومتر قادرا على توجيه الضربة المكثفة للولايات المتحدة، ويرون في صاروخ "سارمات" تعزيزا للقوات النووية الروسية يردع أعداء روسيا عن القيام بخطوة طائشة ضدها.