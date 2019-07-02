روسيا تحدث دبابات "تي-90أ"

وقد تم توقيع العقد بشأن هذا بين وزارة الدفاع الروسية وشركة "أورال فاغون زافود" في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019".

ووفقا للخدمة الصحفية في شركة روستيخ، لقد تم توقيع أكبر عدد من العقود في تاريخ المنتدى في هذا العام. وقام بتوقع العقد أندريه فيرنيغورا، مدير إدارة وزارة الدفاع الروسية التي تعمل على طلبات الدفاع ونائب المدير العام لشركة "أورال فاغون زافود" للمعدات الخاصة، فياتشيسلاف خاليتوف.

ووفقا لخاليتوف ستزيد العقود طويلة الأجل من عبء العمل على مؤسسات الشركة وتزيد من الإنتاج والإمكانات التكنولوجية.

وقال أندريه فيرنيغورا إنه سيتم تنفيذ الطلب بكفاءة وفي والوقت المحدد. ووقعت وزارة الدفاع الروسية على عقود حكومية مع المؤسسات الصناعية لتزويد جميع أنواع وأقسام القوات المسلحة الروسية بالأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة.

وأشارت روستيخ إلى أن المعدات الجديدة ستسمح بزيادة الإمكانيات القتالية للدبابة.

بالإضافة إلى تحديث تي-90أ، ستزود الشركة الجيش بقذائف هاون من عيار 120 ملم على عجلات "بوريفيستنيك" وستنشئ منظومات روبوتية أرضية.