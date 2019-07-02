"بال" و"باستيون" توجه ضربات ضد أهداف في البحر الأسود

شارك أكثر من 30 وحدة من المعدات العسكرية وحوالي 100 فرد في تدريب العسكريين.

نفذت أنظمة الصواريخ المضادة للسفن "باستيون" و"بال" من أسطول البحر الأسود عمليات إطلاق الصواريخ الإلكترونية على أهداف بحرية. تقام الأحداث في المناطق الموضعية لشبه جزيرة القرم وساحل القوقاز.

سار قسم من أنظمة الصواريخ الساحلية المضادة للسفن المتنقلة إلى المناطق الموضعية لأداء التدريب وفقًا لخطة التدريب القتالية لأسطول البحر الأسود.

تدربت أطقم البطاريات على طرقًا لنشر معدات عسكرية في الظروف الجبلية، ونفذت مهام إدخال ونشر وتغيير مواقعها بعد استخدام الأسلحة.

كان الهدف الرئيسي من التدريب هو تطوير مهارات الجنود في الكشف عن الأهداف السطحية، وإصدار مؤشرات الهدف، وإعداد المجمعات لإطلاق الصواريخ.

في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود ، تُجرى مناورات Sea Breeze-2019 البحرية هذه الأيام ، وقد شملت المناورات سفن ومعدات طائرات من دول الناتو وشركائها في المنطقة.