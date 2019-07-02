صحيفة ألمانية تكشف مزايا "إس-400" أمام نظيراتها الغربية

ذكرت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية أن تركيا ستحصل على منظومات الصواريخ الروسية من طراز "إس-400" المضادة للطائرات، نظرا لأن لها مزايا تفوق نظيراتها الغربية.

وتقول المقالة أن "إس-400" اليوم هي "أقوى نموذج ضمن أنظمة الدفاع التي تم تطويرها في الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تم تحديثها في روسيا".

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وأشارت الصحيفة أيضا إلى رأي الاختصاصي من جامعة برمنغهام، ريتشارد كونولي، الذي يعتقد أن "روسيا كانت دائما رائدة في إنتاج الصواريخ". مؤكدا أن "إس-400" يمكن استخدامها مع أنواع مختلفة من الصواريخ، وفي الوقت نفسه سعرها أقل بكثير من نظرائها الغربية

ونوه كولوني إلى أن سعر "إس-400" يعادل نصف سعر نظام باتريوت الأمريكي.