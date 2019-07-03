خطر جديد يخيم على طيران الناتو في أوروبا

ويُتوقع أن تبدأ القوات الروسية تتسلم منظومات الدفاع الجوي الجديدة التي يطلق عليها اسم "إس-500" في أقرب وقت.

وتتلخص الوظيفة الأساسية لمنظومة "إس-500" في اعتراض الصواريخ والطائرات المهاجمة والأقمار الصناعة العسكرية على ارتفاع منخفض. وتستطيع منظومة "إس-500" اكتشاف الأهداف على بعد 800 كيلومتر. ويبلغ مدى صواريخها 600 كيلومتر. ولذلك تشكل منظومة "إس-500" خطرا على طيران حلف شمال الأطلسي في أوروبا في نظر الخبراء الأجانب.

والأكثر خطورة كما قالت صحيفة الرصد العسكري أن بإمكان منظومات "إس-500" منع طائرات الإنذار المبكر والقيادة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أداء مهمتها المتعلقة بتنسيق عمليات المقاتلات والطائرات القاذفة التابعة لدول الحلف، وإعاقة استخدام طائرات التجسس والتشويش الإلكتروني والطائرات الصهريج التي تزود مقاتلات الناتو بالوقود في الجو، وطائرات النقل العسكرية، أي أن بإمكان منظومات "إس-500" قطع الطريق أمام الطائرات التي تؤمن عمليات الناتو في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بإمكان صواريخ "إس-500" مهاجمة الأهداف في السماء فوق برلين، مثلا، أو جمهورية التشيك.